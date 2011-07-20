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Dünya

MÜZAKERE TAKVİMİ AÇIKLANDI LEFKOŞA (A.A)

20 Temmuz 2011 18:24

-MÜZAKERE TAKVİMİ AÇIKLANDI LEFKOŞA (A.A) - 20.07.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın dünkü görüşmelerde üzerinde mutabık kaldığı yoğunlaştırılmış müzakerelerin takvimi açıklandı. Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nden (UNFICYP) verilen bilgiye göre, 25 Temmuz-21 Ekim arasında yer alacak 19 tam gün görüşmenin tarihleri şöyle: ''25 Temmuz, 29 Temmuz, 2 Ağustos, 5 Ağustos, 23 Ağustos, 26 Ağustos, 2 Eylül, 6 Eylül, 8 Eylül (9 Eylül'e ertelenebilir), 12 Eylül, 16 Eylül, 27 Eylül, 30 Eylül, 4 Ekim, 7 Ekim, 11 Ekim, 14 Ekim, 19 Ekim ve 21 Ekim.'' Liderler, yoğunlaştırılmış görüşmelerin sonunda, New York'ta, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile dördüncü üçlü görüşmeyi yapacak.

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