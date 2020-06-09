Müzakere süreci başladı: Barolar, Adalet Bakanı Gül ile görüşecek

Türkiye Barolar Birliği’nin ‘müzakare heyeti’ çağrısına aralarında İzmir, Adana, Mersin, Malatya ve Gaziantep’in de olduğu 43 baro olumlu dönüş yaptı. Barolar bu hafta teklifin geri çekilmesi için hükûmet yetkilileri ile bir dizi görüşme yapacak. Heyet, ilk görüşmeyi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile yarın gerçekleştirilecek. Müzakere, teklifin geri çekilmesi üzerinden yapılacak, içerik tartışmaya açılmayacak.

AKP, baroların seçim sisteminde köklü değişiklik getirecek Avukatlık Kanunu’nda “çoklu baro, nispi seçim sistemi” öngören yasa değişikliğine ilişkin çalışmalarına hız kazandırdı. Düzenleme, önce AKP MYK’da ele alındı, ardından da Cumhur İttifakı ortağı MHP ile görüşüldü.

Ekim ayındaki baro seçimleri nedeniyle Meclis tatile girmeden yasalaşması hedeflenen düzenlemeye, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 80 baro karşı çıkıyor. Barolardan görüş alınmadan hazırlanmakta olan düzenlemeye tepki gösteren TBB ve 79 baro Ankara’da son yaptıkları toplantıda teklifin geri çekilmesi halinde diyalog ve müzakereye hazır olduklarını duyurdu. Bunun üzerine TBB, Ankara’da yapılan 42’nci Baro Başkanları Toplantısı’na dayanarak barolara müzakere heyeti kurulması için çağrı yaptı.

Müzakere heyeti 43 barodan oluşuyor

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre Türkiye Barolar Birliği’nin ‘müzakare heyeti’ çağrısına aralarında İzmir, Adana, Mersin, Malatya ve Gaziantep’in de olduğu 43 baro olumlu dönüş yaptı. Bu kapsamda barolar bu hafta hükûmet yetkilileri ile bir dizi görüşme gerçekleştirilecek. Müzakereye ilişkin ilk görüşme Adalet Bakanı Adbülhamit Gül ile yapılacak.

İlk görüşme Adalet Bakanı Gül ile

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu öncülüğünde 43 baro başkanının katılımı ile kurulan ‘müzakere heyeti’ teklifin geri çekilmesi talebi ile yarın saat 11.00’da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bir araya gelecek. Müzakere, teklifin geri çekilmesi üzerinden yapılacak, içerik tartışmaya açılmayacak. Barolar, 19 Mayıs ve 1 Haziran’da yayınladıkları bildiri dışında bir görüş oluşturmayacak, sürecin sonlandırılmasını isteyecek. Aynı zamanda düzenlemenin sorunlarını ortaya koyacak olan barolar, hiçbir öneriyi kabul etmeyecek. Avukatlık Kanunu’na ilişkin yasa değişikliğinin ancak TBB ve barolar tarafından hazırlanması halinde kabul edilebileceği anlatılacak.

Müzakereye İstanbul ve Antalya Barosu katılmıyor

Müzakere heyetine aralarında İstanbul Barosu ve Antalya Barosu’nun da olduğu 37 baro katılmıyor. 46 bin 52 üye sayısı ile en büyük baro olan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Teklif geri çekilmeden müzakere olmaz” derken, diyaloğun bir sonuç vermeyeceğini, eylem kararı alınması gerektiğini savunan Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan da ‘müzakerenin karanlık bir tünel’ olduğunu belirterek heyetin dışında kaldı.

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