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Muzaffer İzgü'nün sağlık durumu için doktorundan açıklama

"Pazartesi günü mide ve bağırsağını kontrol edeceğiz"

05 Ağustos 2017 17:14

Hastaneye 3 gün önce hastaneye kaldırılan yazar Muzaffer İzgü'nün sağlık sorununun tespiti ve tedavisi için doktorların çalışması devam ediyor. Kilo kaybı bulunan ve kan değerlerinde sorun olan yazar ın tetkikleri devam ediyor.

GazeteDuvar'dan Nuray Almaç'ın haberine göre, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 3 gün önce hastaneye kaldırılan ünlü yazar Muzaffer İzgü ile ilgili olarak doktoru Mehmet Sonhabar’dan açıklama geldi. Dr. Sonbahar İzgü’deki sağlık sorununun kaynağı olarak karaciğer üzerinde durduklarını belirterek şunları söyledi, “Daha çok karaciğeri üzerinde duruyoruz. Pazartesi günü mide ve bağırsağını kontrol edeceğiz. Yazarımızdaki kilo kaybı ve kan sayımlarının düşük olmasını da araştırıyoruz” dedi.

'Onun kitapları ile büyüdük'

Mehmet Sonbahar, “Hepimiz onun kitaplarıyla büyüdük. Daha çok çocuklar için kitaplar yazdı. Eğitici eğlenceli kitaplar yazarak onlara önemli bir hizmet verdi. Yüzden fazla kitap yazdığını biliyoruz. Oyunlarını biliyoruz. Çok değerli bir insan ve değerli bir sanatçı. Pazartesi günü tetkiklerin önemli bir kısmını yapacağız. İnşallah kötü şeyler çıkmasın diye dua edeceğiz” dedi.

 

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