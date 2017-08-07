Muzaffer İzgü okurlarına seslendi: Okuduklarınız sizde kalmasın, okuyun, okutun…

Geçen çarşamba akşamı kan değerleri düştüğü için İzmir’de hastaneye kaldırılan Türk edebiyatının önemli isimlerinden Muzaffer İzgü, okurlarına seslendi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 84 yaşındaki İzgü, “Okurlarım lütfen başkasını da etkilesin. Okudukları içinde kalmasın. Okusunlar, okutsunlar. Ancak o zaman yararı olur. ‘Okudun, sende kalsın’ yok.” dedi.

98’i çocuklara yönelik olmak üzere, 154 kitap yazdığını, bir ülkenin çocuk okuru yoksa yetişkin okurunun da olamayacağını belirten İzgü, “Bu ülkeye bir yığın okur yetiştirdim. Ne mutlu bana çocuk okuyorsa. Okuyan insan hayal kurar, hayal kuran insan düşünmeye başlar. Düşünen insan soru sormaya başlar. Bir kişi soru sordu mu birey oluyor” dedi.

"Artık hayal kurmuyorum"

Hasta olduğunu öğrenen çok sayıda kişinin ziyaretine geldiğini anlatan İzgü, “Muzaffer İzgü doğdu, okudu, düşler kurdu, yazdı ve gitti desinler. En güzel şey. Kalıcılık bence budur. Okurlarım, halkım her zaman yanımda, arkamda… Bundan güzel bir şey olabilir mi?” değerlendirmesinde bulundu.

Son 2 yıldır yazmayı bıraktığını belirten İzgü, hastaneden çıkınca ne yapmak istediği sorulunca, “Hiçbir şey. Otururum, düşünürüm. Artık hayal kurmuyorum. Hayal kurarsam yazmam gerek. Onlara uzağım. Yaşamım normal bir insanın yaşamı olsun” diye cevap verdi.