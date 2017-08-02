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Yaşam

Muzaffer İzgü hastaneye kaldırıldı

Kan değerlerinde düşüklük tespit edilen İzgü, doktorların görüşü üzerine hastaneye yatırıldı

02 Ağustos 2017 20:31

İzmir'de yaşayan çocuk kitapları yazarı Muzaffer İzgü hastaneye kaldırıldı. İzgü'nün tedavisi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye servisinde devam ediyor.

Muzaffer İzgü, DHA'ya yaptığı açıklamada,  "İyi değilim, çok yorgunum. Karaciğerimde kitle var, araştırıyorlar. Güzel haber vermeyi ben de isterim ama veremiyorum. Tüm çocukları gözlerinden öpüyorum" dedi.

İzmir'de yaşayan 3 çocuk babası genç ve çocuk kitapları yazarı 84 yaşındaki Muzaffer İzgü, geçen hafta İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hasatanesi Dahiliye servisine başvurdu. Burada tetkik ve tahlilleri yapılan İzgü 01 Ağustos 2017 Salı günü hastaneye yatırıldı. Doktorların, İzgü'yü kan değerlerinde düşüklük tespit edilmesi üzerine daha iyi takip edebilmek için hastaneye yatırılmasını uygun gördüğü bildirildi. Halen tedavisi devam eden İzgü, Türkiye'nin en çok okunan gülmece, genç ve çocuk kitapları yazarlarındandır. 107 kitap, 200'e yakın radyo oyunu yazmıştır.

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