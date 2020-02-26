Sol Yayınları’nın Kurucusu, yayıncı, gazeteci, yazar ve şair Muzaffer İlhan Erdost, son yolculuğuna uğurlandı. Muzaffer İlhan Erdost için bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, HDP Milletvekilleri Ahmet Şık, Mehmet Rüştü Tiryaki, Oya Ersoy, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Prof. Korkut Boratav ve şair Mahmut Temizyürek’in arasında olduğu birçok isim törene katıldı. Siyasi cinayetlerde hayatını kaybedenlerin kurduğu Tolumsal Bellek Platformu ve Sivas Madımak Katliamı’nda hayatını kaybedenlerin aileleri Erdost’u son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

"Bizi sözcük sözcük severdi"

Evrensle'in haberine göre mezarı başında Mustafa Balbay, Remzi İnanç, Mustafa Gazalcı ve ailesi adına konuşmalar yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu.

Muzaffer İlhan Erdost'un kardeşi İlhan Erdost'un kızı Alaz Erdost, "Hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. Bir anda gideceğini. Doktorlar amcamı kaybettiğimizi söyledi. Suları (Muzaffer Erdost'un kızı), ablam ve ben yalnızız. Bir süre sonra 'Peki şimdi ne yapacağız?' diye sordum. 'Aile büyüğünüz kimse onu arayın' dediler. Bizim aile büyüğümüz içeride yatıyor. Bizim büyüğümüz o. Başımız sıkıştığında yanına koştuğumuz, bir sorunumuz olduğunda cevap bulduğumuz babamız. Bizi sözcük sözcük seven, satır satır düşünen, kıyamayan, kardeşim diye diye giden amcamızı, bugün oğlunun ve eşinin yanına yatırdık. Eğer varsa böyle bir ihtimal kardeşine de kavuştun, çok sevdiğin arkadaşlarına da" dedi.

Dizelerindeki gibi taşındı

Alaz Erdost, amcasının babasına yazdığı şiire atfen konuşmasına şöyle devam etti:

"Ve biz duruyoruz bugün tabutun önünde. Biz ikimiz iki kardeş, ablam ve ben. Yan yana ve omuz omuza. Bize bıraktığınız onurlu soyadıyla başımız dik. Babamızı yatırdığımız Karşıyaka'da tam da istediğin gibi. Gözlerinden öpüyorum amcacığım."

Tabutu karanfillerle süslenen Muzaffer İlhan Erdost’un cenazesi törenin ardından, 2013 yılında kaybettiği oğlu Barışta Erdost’un yanında bulunan eşi Rana Erdost’un mezarına defnedildi. Tabutu başında kardeşi İlhan Erdost ile fotoğrafı bulunan Erdost’tan geriye “Biz ikimiz iki kardeş” şiirindeki şu dizeler kaldı:

"Ve biz/ Gene duracağız bir gün/ (Böyle istiyorum öldüğüm zaman/ Eğer bir cesedim olursa taşınacak)/ Tabutumun önünde/ Biz ikimiz/ İki kardeş/ Yan yana ve omuz omuza/ Fotoğraflarımızın ardında ben/ Sen önde/ Yüzümüzden eksilmemiş olan gülüşümüzle"