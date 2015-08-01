Türkiye'de ilk Altın Plak ödüllü sanatçısı, türkülerin anası olarak anılan Muzaffer Akgün hayatını kaybetti.

Akgün'ün ölüm haberini efsane sanatçıyla özdeşleşen, "Kışlalar Doldu Bugün" türküsünü albümünde okuyan Türk sanat müziğinin genç sanatçısı Onur Akay duyurdu.

Muzeffer Akgün Kimdir?

1930'da İstanbul'da doğdu. Ankara'da bulunan İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nü bitirdi. Sanat hayatına, Şerif İçli'nin teşvikiyle sınavına girip kazandığı Ankara Radyosu'nda başladı (1946). Sonra İstanbul Radyosu kadrosuna geçti. Dönemin en önemli halk müziği yorumcularından biri olarak. Büyük gazinolarda assolist olarak çalıştı. Boş Beşik, Soytarı, Gurbet Türküsü filmlerinde rol alan Muzaffer Akgün, emekli olduktan sonra birçok televizyon programına katılarak türkülerimizi icra etti. Akgün, Türkiye'de ilk Altın Plak ödülü alan sanatçı olarak biliniyordu.

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