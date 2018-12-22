Muz yüklü gemide 32 kilo kokain ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı, Ekvador\'dan İstanbul Ambarlı Limanı\'na gelen gemide muz yüklü konteynerde 32 kilo 605 gram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ekvador’dan gemiyle Ambarlı Limanı\'na gelen gemi, şüphe üzerine X-Ray kontrolüne yönlendirdi. Geminin arka tarafında yer alan frigo sisteminin fan motorlarının olduğu bölümde şüpheli yoğunluk görüldü. Narkotik dedektör köpeğinin de aynı bölüme tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Gemideki muz boşaltılarak, şüpheli bölümler söküldü. Bu bölümde yapılan aramada koli bandı ile sarılı çok sayıda paket bulundu. Paketlerin içindeki toz maddenin kokain olduğu saptandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ele geçirilen 30 paket içerisinde bulunan 32 kilogram 605 gram kokainin piyasa değerinin yaklaşık 16 milyon 250 bin lira olduğu bildirildi.

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