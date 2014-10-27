Muz devi Chiquita 742 milyon dolara satılıyor

Chiquita Muz’un, 742 milyon dolara Brezilyalı portakal suyu üreticisi Cutrale-Safra'ya satılması konusunda anlaşma sağlandı.

wsj.com.tr'nin haberine göre, birleşme muz üreticisi Chiquita ile dünyanın en büyük portakal suyu üreticisi Cultrale Grup’u birleştirecek. Safra Grup, Brezilya’nın milyarder bankacılarından Joseph Safra başkanlığında bir de yatırım şirketine sahip.

Chiquita hissedarları Cuma günü İrlandalı gıda firması Fyffes’nin teklifini reddetmişti. Bu plan gerçekleşmiş olsa ortaya dünyanın en büyük muz firması çıkacaktı.

Ağustos’ta Cutrale, Chiquita için hisse başına o günkü kapanışın yüzde 29 üstü olan 13 dolardan teklifte bulunmuştu. Bu ayın başında teklif hisse başına 14 dolara çıkarıldı.