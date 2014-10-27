T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Muz devi Chiquita 742 milyon dolara satılıyor

Dünyanın en büyük portakal suyu üreticisi olan Brezilyalı Cultrale Grup ile Safra Grup ortaklığı, dünyanın en büyük muz üreticisi olan ABD'li Chiquita'yı satın almak için anlaşma sağladı

27 Ekim 2014 19:50

Chiquita Muz’un, 742 milyon dolara Brezilyalı portakal suyu üreticisi Cutrale-Safra'ya satılması konusunda anlaşma sağlandı.

wsj.com.tr'nin haberine göre, birleşme muz üreticisi Chiquita ile dünyanın en büyük portakal suyu üreticisi Cultrale Grup’u birleştirecek. Safra Grup, Brezilya’nın milyarder bankacılarından Joseph Safra başkanlığında bir de yatırım şirketine sahip.

Chiquita hissedarları Cuma günü İrlandalı gıda firması Fyffes’nin teklifini reddetmişti. Bu plan gerçekleşmiş olsa ortaya dünyanın en büyük muz firması çıkacaktı.

Ağustos’ta Cutrale, Chiquita için hisse başına o günkü kapanışın yüzde 29 üstü olan 13 dolardan teklifte bulunmuştu. Bu ayın başında teklif hisse başına 14 dolara çıkarıldı.

 

ETİKETLER

chiquitacutralesaframuz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24