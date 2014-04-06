T24 LogoT24 Logo
Çevre

'Muz' da ölümcül mantar tehdidi

BM Tarım ve Gıda Örgütü, muz meyvesinin hızla yayılan, ilaçlamaya dayanıklı ve ölümcül mantarların tehdidi altında olduğunu açıkladı

06 Nisan 2014 18:10

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) dünya genelinde 400 milyon kişinin ana besin maddelerinden biri olan muzun hızla yayılan, ilaçlamaya dayanıklı ve ölümcül mantarların tehtidi altında olduğunu açıkladı. Türkiye'den sektör temsilcileri ise "Eğer çözüm bulunmazsa ülkemizde de muz fiyatları artar" diye konuştu.

Birce Bora'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre, yetkililer 43 milyar dolarlık muz endüstrisine en büyük zararı veren hastalığın TR4 Panama adlı bir mantar  olduğunu belirtirken, bu hastalığın son haftalarda hali hazırda üretime büyük zarar verdiği Güney Doğu Asya’dan Mozambik ve Ürdün’e sıçradığını söyledi. FAO, hiç bir ilaçlama yöntemi ile ortadan kaldırılamayan hastalığın tüm muz cinslerini yok edebildiğini belirtirken, TR4’ün muz ihracatının yüzde 95’inden sorumlu olan Latin Amerika’daki muz üretim merkezlerine sıçraması durumunda muz kıtlığı yaşanabileceğini belirtti. İngiliz Independent Gazetesi’ne konuşan muz uzmanı Leuven Üniversitesi Profesörü Ronny Swennen “Eğer T4 Latin Amerika’ya ulaşırsa, bu bir felaket olacak” dedi.

 

Türkiye de etkilenecek

 

 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da, 2013’te muz üretiminin 215 bin tonu geçtiğini belirtti. Artışa rağmen muz üretiminin ihtiyacı karşılayamadığı için 2012’de 225 bin ton muz ithalatına karşılık 110 milyon dolar para ödendiğini söyledi. Türkiye’nin muzda net ihracatçı konumda olduğunu söyleyen bir başka sektör temsilcisi ise, “Dünyada yaşanan bu sorunlar bizi de etkileyecek. Eğer çözüm bulunmazsa ülkemizde de muz fiyatları artar” dedi.

 

ETİKETLER

muzbmölümcül mantartehdit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24