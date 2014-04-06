'Muz' da ölümcül mantar tehdidi

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) dünya genelinde 400 milyon kişinin ana besin maddelerinden biri olan muzun hızla yayılan, ilaçlamaya dayanıklı ve ölümcül mantarların tehtidi altında olduğunu açıkladı. Türkiye'den sektör temsilcileri ise "Eğer çözüm bulunmazsa ülkemizde de muz fiyatları artar" diye konuştu.

Birce Bora'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre, yetkililer 43 milyar dolarlık muz endüstrisine en büyük zararı veren hastalığın TR4 Panama adlı bir mantar olduğunu belirtirken, bu hastalığın son haftalarda hali hazırda üretime büyük zarar verdiği Güney Doğu Asya’dan Mozambik ve Ürdün’e sıçradığını söyledi. FAO, hiç bir ilaçlama yöntemi ile ortadan kaldırılamayan hastalığın tüm muz cinslerini yok edebildiğini belirtirken, TR4’ün muz ihracatının yüzde 95’inden sorumlu olan Latin Amerika’daki muz üretim merkezlerine sıçraması durumunda muz kıtlığı yaşanabileceğini belirtti. İngiliz Independent Gazetesi’ne konuşan muz uzmanı Leuven Üniversitesi Profesörü Ronny Swennen “Eğer T4 Latin Amerika’ya ulaşırsa, bu bir felaket olacak” dedi.

Türkiye de etkilenecek

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da, 2013’te muz üretiminin 215 bin tonu geçtiğini belirtti. Artışa rağmen muz üretiminin ihtiyacı karşılayamadığı için 2012’de 225 bin ton muz ithalatına karşılık 110 milyon dolar para ödendiğini söyledi. Türkiye’nin muzda net ihracatçı konumda olduğunu söyleyen bir başka sektör temsilcisi ise, “Dünyada yaşanan bu sorunlar bizi de etkileyecek. Eğer çözüm bulunmazsa ülkemizde de muz fiyatları artar” dedi.