Müyesser Yıldız ve Hulusi Akar'ın karşılıklı açtıkları tazminat davasında karar çıktı

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 2018 yılında karşılıklı açtıkları tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme Yıldız'ın Akar'a açtığı 5 liralık manevi tazminat davasını reddetti. Akar’ın, Müyesser Yıldız’a açtığı 250 bin liralık manevi tazminat davasında ise Yıldız’ın Akar’a 20 bin lira ödemesine karar verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Kara Havacılık Komutanlığı FETÖ davasında Abdullah kod adlı bir gizli tanığın mahkemedeki ifadelerini haberleştirdiği gerekçesiyle Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'a 250 bin liralık tazminat davası açmıştı. Akar'ın açtığı davanın ardından Müyesser Yıldız da Hulusi Akar'a dava açarak 5 lira manevi tazminat talep etmişti.