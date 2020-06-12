T24 LogoT24 Logo
Gündem

Müyesser Yıldız’ın avukatı: Onu ısrarla arayan asker, İstanbul’dan bir jandarma ikmal astsubayı

12 Haziran 2020 20:18

'Askeri casusluk’ iddiasıyla dört günlük gözaltının ardından tutuklanan OdaTv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın avukatı, defalarca görüştükleri iddia edilen E.B. isimli askerin İstanbul’da görevli bir jandarma ikmal astsubay olduğunu belirtti. 

ETİKETLER

Müyesser YıldızErhan Tokatlıoda tv
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24