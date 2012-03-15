Müyesser Yıldız'a bir kedi

T24 - Odatv davasında tutuklu olan gazeteci Müyesser Yıldız, CHP’li vekil Melda Onur'a mektup gönderdi. Yıldız bu mektupla kaldığı hücrede yaşadığı yalnızlığa değinerek kendisine can yoldaşı olacak bir kedi istedi. Yıldız'ın isteğine CNN Türk'te yayımlanan Medya Mahallesi'nde yer veren gazeteci Ayşenur Arslan, izleyicilere Adalet Bakanlığı'na dilekçe yazma çağrısı yaptı. Arslan, "Sana bir kedi gönderebilir miyiz bilmiyorum ama biz bu çağrıyı yineleyeceğiz" dedi.

Yıldız'ın "Bir kedim olsa okşar sever can alırım" sözleri Twitter'da da yankı buldu. Yıldız için "muyesserebirkedi" başlığıyla destek tweetleri atılıyor.

Haftalık mizah dergisi Leman bu haftaki kapağına Müyesser Yıldız'ın kedi isteğini taşıdı. İşte o kapak: