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Müyesser Yıldız'a bir kedi

Odatv davasının tutuklu sanığı Müyesser Yıldız tek başına kaldığı koğuşa kedi istiyor

15 Mart 2012 15:28

 

T24 - Odatv davasında tutuklu olan gazeteci Müyesser Yıldız, CHP’li vekil Melda Onur'a mektup gönderdi. Yıldız bu mektupla kaldığı hücrede yaşadığı yalnızlığa değinerek kendisine can yoldaşı olacak bir kedi istedi. Yıldız'ın isteğine CNN Türk'te yayımlanan Medya Mahallesi'nde yer veren gazeteci Ayşenur Arslan, izleyicilere Adalet Bakanlığı'na dilekçe yazma çağrısı yaptı. Arslan, "Sana bir kedi gönderebilir miyiz bilmiyorum ama biz bu çağrıyı yineleyeceğiz" dedi.
 
Yıldız'ın "Bir kedim olsa okşar sever can alırım" sözleri Twitter'da da yankı buldu. Yıldız için "muyesserebirkedi" başlığıyla destek tweetleri atılıyor.
 
Haftalık mizah dergisi Leman bu haftaki kapağına Müyesser Yıldız'ın kedi isteğini taşıdı. İşte o kapak:
 

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