Müyesser Yıldız: Gündemde Kabine revizyonu mu var?

Gazeteci Müyesser Yıldız, 2021’ın son ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tam üç kere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündemine geldiğine dikkati çekti.

Yıldız, “Acaba Erdoğan’ın gündeminde geniş çaplı bir kabine revizyonu mu var ki, Bahçeli bir kez daha Soylu’nun ve Akar’ın arkasında durduğunu hatırlatma ihtiyacı duydu?” sorusunu gündeme getirdi.

“AKP’lilerin dahi tepki gösterdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonu böylesine sahiplenmesi, ‘Demek ki, Bahçeli’nin ağırlığı bizden fazla’ izlenimi yaratacağı için evvel emirde AKP’yi karıştıracak bir hamle değil midir?” diye soran Yıldız, “Evet; anlaşılan o ki Bahçeli, “hükümet değilse de, hükümete bakan vermemiş olsa da” hem kabinedeki ağırlığını hem de iktidarın yol haritasındaki belirleyiciğinin altını çizmiş oldu!..” dedi.

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