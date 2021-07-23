Müyesser Yıldız: Darbe girişimini haber veren MİT mensubu ifşa edildi

Gazeteci Müyesser Yıldız, MİT'e giderek 15 Temmuz darbe girişimini haber verdiği öne sürülen ve daha sonra MİT'e alınan subayın isminin Akıncı davasının gerekçeli kararında ifşa edildiğini yazdı.

Yıldız, 15 Temmuz öğle saatlerinde MİT'e giderek darbe girişimini haber verdiği öne sürülen, o dönem Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli subay ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Yıldız, muyesseryildiz.com yayınlanan "Mahkeme 15 Temmuz'un Kilit İsmini İfşa Etti!" başlıklı yazısında, Akıncı davasında verilen mahkumiyet kararlarının gerekçesi açıklanırken, daha önce 'hiçbir davada sanık veya tanık olmayan ve resmi ifadesi alınmayan' subayın isminin 'çok vahim bir şekilde' ifşa edildiğini kaydetti.

Müyesser Yıldız'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"MİT'le ilgili haberlerde veya "devlet sırrı" denilen konularda pek çok dava açıldı, açılıyor.

Bu konuda yakın dönemden iki örnek vermekle yetineyim.

Malûm geçen yıl Libya'da şehitler verdik. Bunu da bizzat Erdoğan açıkladı.

Sonrasında şehitlerimizden birisinin "kamu görevlisi", yani MİT mensubu olduğu ortaya çıktı. Pek çok sosyal medya hesabında adı, fotoğrafı yayınlandı; Meclis'te gündeme getirildi.

Ancak Odatv'de bu şehidimizin memleketindeki cenaze töreninin, isminin de sadece baş harfleri kullanılarak haberleştirilmesi üzerine "MİT mensubunu ifşa" suçlamasıyla önce Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç; ardından aynı soruşturma kapsamında Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel ile Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser tutuklandı. Gazeteciler 3 ilâ 7 ay arasında tutuklu kaldı.

Dava sonunda da Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'a 3 yıl 9 ay hapis cezası, Murat Ağırel, Aydın Keser ile Ferhat Çelik'e 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi.

İkinci örnek; yine geçen yıl ben ve Tele-1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel, önce "askeri casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındık. 3 günlük gözaltı süresinden sonra suçun nevi değiştirildi, "Devlet güvenliğine ilişkin yasak bilgi temini ve bu bilgileri açıklamaktan" sorgulandık. Ben tutuklandım. 5 ay hapis yattım. Nihayetinde 1 ilâ 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldık.

Hakkımdaki tek somut suçlamanın, Libya'daki komutanımızın ismini "ifşa" etmek olduğunu vurgulayıp çok vahim bir ifşa olayına geleyim.

Hep O.K. olarak bilindi.

15 Temmuz darbe teşebbüsünün kilit ismi kimdi? Kara Havacılık Komutanlığı'nda pilot binbaşı O.K.

Neden kilit isimdi? Çünkü 15 Temmuz öğlen saatlerinde MİT'e giderek o gece yapılacak operasyonu haber verdi ve darbenin seyrini değiştirdi.

Bu haliyle de özellikli ve önemliydi.

15 Temmuz'dan sonra çıkan bir kararnameyle ihraç edildi; ancak bu yanlışlık 1 ay sonra düzeltildi ve O.K. görevine döndü.

Sonra MİT'te çalışmaya başladı.

Savcılar, O.K'nın ifadesini almak istedi; ancak MİT izin vermedi.

İddialara göre O.K'nın bilgisine, konu ancak Erdoğan'a iletilince başvurulabildi. 11 Ağustos 2016'da, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak ile bir yardımcısı O.K'nın ifadesini almadı; ama bir tür mülakat yaptı.

Öyle ki, "görüşülen kişinin kimliğinin gizli kalması gerektiği" gerekçesiyle, söz konusu mülakat metninin altına O.K'nın adı ve imzası konulmadı.

TBMM 15 Temmuz Darbesini Araştırma Komisyonu da O.K'yı dinleyemedi.

O.K'nın beyanları Mayıs 2017'de ortaya çıkınca işler karıştı. Çünkü, 15 Temmuz'da MİT'e gidince, sadece "MİT Müsteşarı'na saldırı yapılacağı" bilgisini vermediği, ayrıca "darbe olabileceğini" söylediği görüldü. Bunun üzerine, "MİT, Genelkurmay'dan bilgi mi gizledi?" tartışmaları yaşandı.

Bunun öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak ve yardımcılarının Ocak 2017'de görevden alınmasının sebeplerinden birisinin de O.K'nın bilgisine başvurulması olduğu öne sürüldü."

Müyesser Yıldız'ın yazısının tamamına ulaşmak için tıklayın.