Müyesser Yıldız'a 3 yıl 7 ay, İsmail Dükel'e 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi

Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'e “Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” gerekçesiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme, Yıldız’ın 3 yıl 7 ay 10 gün, Dükel’in 1 yıl 15 gün ve bu kişilere bilgi sızdırdığı belirtilen Astsubay Erdal Baran'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Müyesser Yıldız, İsmail Zeki Dükel ve Astsubay Erdal Baran’ın yargılandığı davanın dördüncü duruşması bugün görüldü.

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel ve bu kişilere bilgi sızdırdığı belirtilen Astsubay Erdal Baran'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Yıldız'ın 3 yıl 7 ay 10 gün, Dükel'in 1 yıl 15 gün, Baran'ın ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.