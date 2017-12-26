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Ekonomi

Müyesser Giray AstraZeneca Türkiye Klinik Araştırmalar Müdürü oldu

İstanbul, 26 Aralık (DHA) - Eylül 2017'de AstraZeneca Türkiye ailesine katılan Müyesser Giray AstraZeneca Türkiye Klinik Araştırmalar Müdürü görevine getirildi

26 Aralık 2017 14:25

İstanbul, 26 Aralık (DHA) - Eylül 2017\'de AstraZeneca Türkiye ailesine katılan Müyesser Giray AstraZeneca Türkiye Klinik Araştırmalar Müdürü görevine getirildi.  
Müyesser Giray özellikle solunum, otoimmünite, kardiyovasküler, metabolik hastalıklar ve onkoloji alanındaki hastalıkların tedavisine yönelik reçeteli ilaçların keşfi, geliştirilmesi ve kullanıma sunulması alanında faaliyet gösteren AstraZeneca şirketinin Türkiye Klinik Araştırmalar Müdürü oldu.
Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü\'nden 2003 yılında mezun olan Giray iş hayatına, 2003 yılında Optimum CRO bünyesinde Klinik Araştırmalar Uzmanı olarak başladı ve aynı şirkette Kalite Müdürü ve Klinik Araştırmalar Proje Müdürü görevlerine terfi etti.
 2006 yılında Pfizer Türkiye\'ye geçerek burada bir süre Klinik Araştırma Uzmanlığına devam eden Müyesser Giray, daha sonra Johnson & Johnson Global Klinik Operasyonlar Departmanı\'nda sırasıyla Klinik Proje Müdürü, Kalite Müdürü ve Hematoloji & Psikiyatri Klinik Araştırmalar Birim Müdürü görevlerine getirildi. (Fotoğraflı)

 

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