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Muvazzaf askerlere 6 ilde FETÖ operasyonu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 kişi hakkında yakalama kararı verildi

23 Kasım 2018 15:05

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bu sabah başlayan operasyonların sürdüğü belirtildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında görevde olan muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 şüpheli hakkında, yakalama kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için, İzmir merkezli olarak Siirt, Ankara, Çanakkale, İstanbul ve Diyarbakır\'da bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonların halen devam ettiği kaydedildi.

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