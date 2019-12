-MÜTTEFİK ÜLKELERE TERÖRÜN KURUTULMASI ÇAĞIRISI ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - Milli Güvenlik Kurulunda, ''Yeni Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'' görüşülerek uygun bulundu ve bu konudaki tavsiye kararının Bakanlar Kuruluna bildirilmesi görüşü benimsendi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısından ardından yayımlanan bildiride, toplantıda ülke güvenliğini ilgilendiren iç ve dış gelişmelerin etraflı surette ele alındığı belirtilerek, bölücü terör örgütünün Türkiye'nin bütünlüğünü, milletin birliğini ve huzurunu bozmaya yönelik her türlü faaliyetine karşı çok yönlü olarak yürütülen mücadelenin, halkın sağduyulu yaklaşımı ve desteğinden alınan güçle bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Bölgenin refah düzeyinin yükseltilmesine yönelik yatırımları engellemeyi amaçlayan eylemleriyle bölge halkının huzur ve refahına yaklaşımını ortaya koyan bölücü terör örgütünün, aralarında çocuk ve kadınların da yer aldığı sivil halkı hedef alan saldırılarında kara mayını kullanmaktan çekinmemesinin, bölücü terör örgütünün insani değerlere bakış açısını da bir kere daha açıklıkla sergilediğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi: ''Dost ve müttefik ülkelere bu hususları ciddiyetle ve sorumluluk duygusu içinde dikkate almaları ve terör örgütü mensupları ve yandaşlarının ülkelerinde faaliyet göstermelerine imkan tanımaması ve terörün maddi kaynağının kurutulması bakımlarından etkin tedbirler benimsemeleri çağrısında bulunulmuştur. Irak'taki son gelişmeler tüm boyutlarıyla değerlendirilmiş, bu çerçevede 7 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirilen parlamento seçimlerinden bu yana yeni hükümetin henüz kurulamamış olmasının muhtemel yansımaları ele alınmış, Irak'ta siyasi süreçte yaşandığını müşahede ettiğimiz sorunların ulusal uzlaşı temelinde bir an evvel aşılmasının önem taşıdığı vurgulanmıştır. Terörle mücadeleye ilişkin Türkiye, Irak, ABD üçlü mekanizma sürecindeki gelişmeler de gözden geçirilmiştir. Birleşmiş Milletlerin (BM) 23-30 Eylül 2010 tarihlerinde New York'ta yapılan 65. Genel Kurulu bağlamındaki gelişmeler ile Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki heyetimizin Genel Kurul sırasındaki kapsamlı faaliyetleri üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığımızla aynı döneme tesadüf eden Genel Kurul çalışmaları sırasında yürütülen çok yönlü faaliyetlerin Türkiye'nin uluslararası alanda ve BM nezdinde yakalamış olduğu ivmenin daha da güçlendirilmesine önemli katkıda bulunduğu vurgulanmıştır.'' BM Genel Kurulu çalışmaları bağlamında BM gündeminde yer alan, İran ve İsrail ile ilgili bazı konulara ilişkin son gelişmelerin de değerlendirildiğinin belirtildiği bildiride, ''Bu çerçevede İran'ın nükleer programı konusunda ilgili taraflar arasında doğrudan müzakerelerin yeni turunun biran önce gerçekleşmesinin önemine dikkat çekilmiştir. İsrail'in insani yardım konvoyuna saldırısı konusundaki gelişmeler, BM İnsan Hakları Konseyinin bağımsız uzmanlarca hazırlanan 29 Eylül 2010 tarihli raporu ışığında değerlendirilmiştir'' denildi. Siber tehdidin global düzeyde ulaştığı boyut ve bu tehdidin ulusal güvenliğe etkilerinin kapsamlı şekilde ele alındığı bildirilerek, bu bağlamda siber tehdidin engellenebilmesi açısından milli düzeyde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ifade edildi. Dost ve kardeş Pakistan'da meydana gelen sel felaketi sonrasında Türkiye'den yapılan kapsamlı yardımların ele alındığının kaydedildiği bildiride, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla bir kere daha sergilenen Pakistan halkıyla bu zor günlerindeki dayanışmanın önümüzdeki dönemde de sürdürüleceği vurgulandı. Bildiride, Yeni Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin görüşülerek uygun bulunduğu ve bu konudaki tavsiye kararının Bakanlar Kuruluna bildirilmesine karar verildiği bildirildi.