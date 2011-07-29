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Yaşam

MUTSUZLAR GÖZ TEMASINDAN KAÇIYOR ANKARA (A.A)

29 Temmuz 2011 19:02

-MUTSUZLAR GÖZ TEMASINDAN KAÇIYOR ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Mutsuz ve depresyondaki kişilerin başkalarıyla göz temasından kaçındığı belirlendi. İngiltere'deki Anglia Ruskin Üniversitesi'nden Peter Hills ve ekibi, ruh halinin kişilerin başkalarına "bakışını" nasıl etkilediğini araştırdı. Araştırma, depresif ve mutsuz kişilerin, sosyal bir ortamda göz temasından kaçınarak kendilerini toplumdan soyutladığını ortaya koydu. Mutsuz kişilerin gözlere odaklanmadığı, ancak saç stili gibi "dış görünüşteki" değişiklikleri daha iyi fark edebildiği de vurgulandı. Konuya ilişkin makale "British Journal of Psychology" dergisinde yayımlandı.

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