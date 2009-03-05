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Sağlık

Mutsuz evlilik kadına zarar

ABD'de yapılan bir araştırmada, kötü bir evliliğin, erkeklerden ziyade kadınların sağlığına daha fazla zarar verdiği belirlendi.

05 Mart 2009 02:00

ABD'de yapılan bir araştırmada, kötü bir evliliğin, erkeklerden ziyade kadınların sağlığına daha fazla zarar verdiği belirlendi.

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, gergin bir evliliğe sahip kadınların kalp hastalıkları, felç ve diyabete yakalanma riski daha yüksek ve bir kıyaslama yapıldığında erkekler benzer sorunlara karşı daha bağışıklı görünüyor.

Amerikalı psikologların araştırmasında, ortalama 20 yıl evli 276 çift incelendi. Çiftlerden evliliğin iyi ve kötü taraflarını değerlendiren soruları yanıtlamaları istendi. Çiftlerin kendilerinde gördüğü belirtilerle ne kadar depresif oldukları değerlendirilen çalışmada, ayrıca ciddi hastalık risklerini
artıran metabolik sendrom belirtilerine ilişkin testler yapıldı.

Gergin evliliğe sahip kadınların daha depresif ve ciddi hastalık riskini artıran metabolik sendrom belirtilerini daha çok taşıdığı görüldü. Mutsuz evlilik içindeki kocaların da depresyonda olduğu, ancak kocaların sağlıklarına zarar verecek kadar psikolojik belirtiler göstermediği belirtildi.

Araştırmaya başkanlık eden Utah Üniversitesi'nden Nancy Henry, ekibinin kötü bir evliliğin her iki taraf için de ruhsal ve fiziksel sorunlara dönüştüğünü bulmayı beklerken, bu öngörünün yalnızca kadınlar için doğru çıktığını söyledi.

Söz konusu araştırmanın eş başkanlarından Tim Smith de, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin kadınların metabolik sendrom riskini azaltabileceğine dair kanıtlar olduğunu hatırlatarak, kadınların evliliklerinin kalitesini ve niteliğini geliştirmesi ya da kocalarını bırakmaları halinde kalp hastalığı riskinin azalacağına ilişkin bir şey söylemek için henüz erken olduğuna işaret etti.

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