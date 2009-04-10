Mutsuz evliliğin nedeni çocuk

ABD'de yapılan bir araştırma, mutsuz evliliklerin suçlusunun çocuklar olduğunu gösterdi.



Denver ve Teksas üniversitelerinde görevli psikologların 8 yıl boyunca 220 çift üzerinde yaptığı, İngiliz Daily Mail gazetesinde yayımlanan araştırma, her 10 çiftten 9'unun, ilk çocuk dünyaya geldiğinde "evliliklerinden duydukları memnuniyette" bir düşüş yaşadığını ortaya koydu.



Araştırmada, çocuk sahibi olmayan çiftlerin evliliklerinde de zaman içinde mutsuzluk yaşandığına dikkat çekilirken, bir bebek sahibi olmanın, özellikle çocuğun doğumundan hemen sonra yeni düzene uyum sağlama dönemlerinde, evlilikteki bu bozulmayı çabuklaştırdığı belirtildi.



Sonuçları Personality and Social Psychology dergisinde yayımlanan araştırmada, evlenmeden önce birlikte yaşayanların bu sorunu daha kötü yaşadıkları gözlendi.

Araştırmada ayrıca düşük gelir seviyesine sahip kişilerin, evliliklerinden memnun olmamaya daha eğilimli oldukları, öte yandan bazı zengin çiftlerin ilk çocukları doğduktan sonra ilişkilerinin daha da güçlendiğini gördükleri kaydedildi.



Uzun süredir evli olan çiftlerde, daha kısa süredir evli olanlara göre bir bebek sahibi olduktan sonra yaşanan sorunlarının daha az olduğu görülürken, araştırmacılar, bulguların, çocuksuz kalmanın nedeni olarak görülmemesi konusunda ısrarcı olduklarını açıkladılar.

