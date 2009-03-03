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Sağlık

Mutsuz çocuklar yetişkinlikte sağlıksız oluyor

Mutsuz bir çocukluk geçirenler, yetişkinlik dönemlerinde sürekli hasta oluyor.

03 Mart 2009 02:00

İngiltere’deki King College’ın 1950-55 doğumlu 7 bin 100 kişi üzerinde yaptığı bir araştırma, mutsuz bir çocukluk dönemi geçirenlerin, yetişkinliklerinde sürekli hasta olduklarını ve erken yaşta malulen emekliye sevk edildiklerini ortaya koydu.

Araştırmacılar, bu öğrencilerin orta yaşlarda sağlık nedeniyle işgücünden ayrılmaları ihtimalinin normal öğrencilere göre 5 misli daha fazla olduğunu saptadı. Ayrıca bu kategoridekilerin depresyona girme ihtimali de çok fazla. Dr. Alan Maryon Davis, “Bunlar işte de başarılı olamıyor” dedi.

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