Mutlulukları kısa sürdü

T24-

Erdinç Acar ile Bodrum ’da teknede tatil yapan Erken’in ilişkisinin 10 yıl önce sevgilisinin abisi Erdal Acar ile de aşk yaşadığı iddiasının ortaya atılması nedeniyle bittiği belirtildi. Erken adını lazerle dağa yazdıran Erdinç Acar’ın jesti karşısında çok etkilenmiş ve yeni bir ilişkiye adım attığının sinyalini vermişti. Erdinç Acar da Milliyet’e “Ece’nin dürüstlüğünü hayran kaldım. Keyfimiz yerinde” yorumunu yapmıştı. Ancak çiftin ilişkisinde Erken’le ilgili bir arşiv bilgisinin ortaya çıkması ortalığı karıştırdı. Ece Erken’in 10 yıl önceki gazete küpürlerinde Erdal Acar’la adının anıldığının hatırlatılması üzerine aile büyükleri Acar’dan ilişkisini noktalamasını istedi.



Erdinç Acar’ın 3 ay önce boşandığı eşi Hande Demir, “Çocuğumun babasının midesi bunu nasıl kaldırıyor. Bütün yakın çevremiz geçmişteki bu ilişkiyi biliyor ” yorumunu yaptı. Erdal Acar ise Ece Erken ile aralarında geçmişte bir ilişkinin yaşanmadığını söyleyerek, “Erdinç yeni boşanmış, 3 yaşında çocuğu olan bir adamdır. Ece Erken ile herhangibir ilişkisi olamaz. Sadece arkadaşlardır. Beraber teknesinde eğlenmişlerdir, yüzmüşlerdir ama o teknede sadece ikisi yoktur. Ayrıca Ece de yeni boşanmış bir kadındır. Aralarında bir ilişki yok, olamaz da...” dedi.



