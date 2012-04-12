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Mutlulukları 7 yıl sürdü

Ergen ve Erdoğan, boşanma kararının ardından adliyenin otoparkından ayrı ayrı çıktı

12 Nisan 2012 19:12

Şarkıcı Gülben Ergen ile yapımcı Mustafa Erdoğan'ın boşanma davası sonuçlandı

Şarkıcı Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan çiftinin boşanma davası sonuçlandı. Çift çekişmeli olan davayı anlaşmalıya çevirdi. Mahkeme çifti aralarında yaptıkları protokol gereği boşadı. Çağlayan’daki İstanbul Adliye Sarayı’nda bulunan İstanbul 14. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan ile Ergen’in avukatı Kezban Hatemi ve Erdoğan’ın avukatı Ali Gayıranal hazır bulundu. Mustafa Erdoğan adliyeye üzerinde siyah takım elbise ve içerisinde aynı renk bir tişört ile gelirken, Gülben Ergen ise spor bir kıyafetle gelmeyi tercih etti. Ergen’in taktığı güneş gözlüklerini duruşma salonuna girene kadar çıkarmadığı gözlendi. 
 
 

Çocukların velayeti Ergen'e

 
 
Gizli görülen ve basın mensuplarının alınmadığı duruşma yaklaşık yarım saat sürdü. Çift, boşanma kararının ardından tokalaşarak adliyeden ayrıldılar. Çiftin çocukları Atlas ve ikizleri Ares ile Güney’in velayti ise anneleri Gülben Ergen’e verildi. Mustafa Erdoğan’ın çocuklarını mahkemenin belirleyeceği günlerde görebileceği öğrenildi. Ergen ve Erdoğan, boşanma kararının ardından adliyenin otoparkından ayrı ayrı çıktı.
 
2004 yılında evlenen Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan'ın 2011 yılnda yaşadıkları geçimsizlik nedeniyle evlerini ayırdıkları iddia edilmişti. 
 

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