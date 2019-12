Mutluluk veren besinler

“Mutlu olmak o kadar kolay değil” diyorsanız, büyük bir yanılgıya kapılıyorsunuz; çünkü bazı besinlerin içerdikleri endorfin, serotonin gibi maddelerin bizi neşelendirecek etkileri var. İşin püf noktası, hangi ruhsal sorunda hangi besinleri tüketmek gerektiğini bilmek!



Bugün müdürünüzle maaşınız konusunda konuşmanız gerekiyor, akşam da iş seyahatinden dönecek olan eşinize mükellef bir sofra hazırlamalısınız; ancak kendinizi o kadar yorgun, sinirli ve düşünceleri dağılmış hâlde hissediyorsunuz ki tüm bunları kaldırabileceğiniz konusunda ciddi endişeleriniz var. “Ne yapacağım ben şimdi?” diyerek karalar bağlamayın!



Enerjinize yeniden kavuşabilir ve sinirlerinizi kısa sürede yatıştırabilirsiniz aslında. Üstelik son derece keyifli bir metotla; birbirinden lezzetli besinlerin “mutluluk” veren etkilerinden faydalanarak; çünkü bazı besinler, içerdikleri endorfin veya serotonin gibi maddelerle bunu başarabiliyor. Ama öncelikle bu besinlerin hangi ruhsal sorunlarda, ne tür işlevler üstlendiklerine göz atmanızda yarar var!



Deliksiz uyumak isteyenlere: Makarna ve bal



İşyerinde tüm mesainizi, çözülmesi zor bir sorunun üstesinden gelmek için harcadınız. Gün boyunca peşinizi bırakmayan sıkıntılar, evinize döndüğünüzde de beyninizi kemirmeye devam ediyor. Gece rahat bir uykuya dalmanız zor gözüküyorsa, o zaman vücudunuzun karbonhidrata ihtiyacı var demektir.



Örneğin, patates, pirinç, makarna ve bal gibi... Ama siz siz olun, mutlaka protein içermeyenleri tercih edin! Çünkü karbonhidrat, sakinleşmenizi sağlayan serotonin maddesinin beyinde serbest kalmasını sağlıyor. Fakat buna protein eklendiğinde tam tersi bir etki yaparak serotonin üretimini önlüyor.



Dolayısıyla, patatesin yanında peynir veya yoğurt yemeyin. Bir bardak sıcak süt yerine de balla tatlandırılmış melissa çayını yudumlayabilirsiniz. Bal ve melissanın içeriğindeki esansiyel yağ asitleri, doğrudan duyularımız üzerine etki ederek sinir sistemimizi rahatlatıyor ve böylece bizi uykuya hazırlıyor. Anason, haşhaş ve papatya da aynı özellikleri sayesinde deliksiz bir uykuya yardımcı oluyor.



Keyiflenmek için… Somon ve limon



Projenizi bir türlü bitiremediniz veya eşinizle kavga ettiniz! O zaman iyisi mi bir parça dondurma veya çikolatalı kek yiyerek sakinleşin. Kakaonun içinde yer alan ve “afyon” etkisi gösteren “Theobromin” ve “Anandamid” adlı maddeler iç dünyanızı aydınlatıyor, kekin içinde bulunan karbonhidrat da kederli saatlerde yıkılmanızı önlüyor. Ancak bu besinlerin ne kadar fazla kalori içerdikleri de hepimizce malum. Dolayısıyla özellikle sardunya, som ve uskumru gibi balıkların leziz tatlarından faydalanmanız daha doğru.



Balıklarda bolca bulunan Omega-3 yağ asidi ile B 12 vitamini kederli düşünceleri beyninizden püskürtüyor. Ancak bu maddeler etkilerini hemen gösteremiyorlar, dolayısıyla sofranızda düzenli olarak balık bulundurmalısınız. Tarçın ve limonun içinde yer alan bitkisel maddeler de dakikalar içinde etkilerini gösteriyorlar.



Sinirlere erik ve yumurta



Sinirleriniz ayağa kalktıysa, acilen karbonhidrata ihtiyacınız olacak. Karbonhidrat sadece sakinleşmenizde rol oynamıyor, aynı zamanda kendinizi daha enerjik hissetmenizde de etkili oluyor. Eğer saat 13.00'de sunumunuz varsa, bir saat öncesinden karbonhidrat içeren bir besin yemenizde fayda var.



Beyniniz için enerji bombası olarak da protein ve cholin maddesinden zengin olan yumurta, erik ve et yemenizi öneriyoruz. Tavuk veya yumurta da sakinleşmeniz için birebir. İsterseniz, üzerine ceviz serpiştirdiğiniz küçük bir tabak makarna da yiyebilirsiniz.



“Bu gece olmaz” diyenlere Zencefil ve karabiber

“Aşkım, bu gece olmaz…” Bu cümleyi sık sık kullanıyorsanız, kan dolaşımını canlandırıcı fonksiyonları nedeniyle afrodizyak etkisi gösteren baharatlarla dost olun.



Özellikle hindistancevizi, ginseng, rezene, zencefil, sarımsak veya karabiber gibi keskin besinler cinsel isteği uyarıcı etkiye sahipler. Ama aynı zamanda hafif besinler de cinsel hayatınızı renklendiriyor. Örneğin makarnalara veya salatalara daha fazla maydanoz serpiştirin.



E vitamini içeren fındık, fıstık ve cevizden de “aşk mönüsü” olarak yararlanabilirsiniz. Özellikle fındık ile susamda, bitkisel “viagra” olarak nitelendirilen ve kan dolaşımını canlandıran L-Arginin adlı bir aminoasit bulunuyor. Sizi mutlu edecek bir haberimiz daha var; yapılan araştırmalara göre, endorfinin serbest kalmasını sağlayan çikolata ve kahve, özellikle kadınların libidolarını da güçlendiriyor.



Küçük krizleri atlatmak için… Yeşilbiber



Dünyanız aniden paramparça olmaya başladığında acıya sarılın. Çünkü ağızdaki yanma duygusu, beyinde “mutluluk” duygusu veren endorfin maddesinin salgılanmasını sağlıyor. Krizle karşılaştığınızda yemeklerinize biraz acı serpebilir veya yeşilbiber yiyebilirsiniz. Aynı şekilde muz veya ananas gibi serotonin içeren besinler de mutlu olmanıza yardımcı oluyor. Buna rağmen bir krizle karşılaştığınızda çikolata yemeden sakinleşemiyor musunuz? O zaman bir parça çikolatayı kendinizden esirgemeyin. Çikolata stresin bir numaralı düşmanı... Dilinizin üstünde bir parça çikolatayı yavaşça eritip, o coşku veren tadı almanız, hayatın oldukça keyif veren yanlarından biri kuşkusuz. Üstelik çikolata beyindeki serotonin seviyesini artırarak mutlu olmanızı da sağlıyor.



Yaratıcılığını yitirenlere... Kayısı ve lahana



Koşuşturmayla geçen günün ardından kendinizi yorgun, güçsüz ve yaratıcılıktan uzak mı hissediyorsunuz? Yanıtınız ‘evet’ ise pasta veya çikolata gibi hızla enerji veren besinler yerine, süt ürünleri veya et gibi proteinden zengin besinleri tercih edin; çünkü protein daha dayanıklı ve enerjik olmanızı sağladığı gibi, uyanık kalmanıza da yardımcı oluyor. Üstelik kan şekerinizi kısa sürede yükselten besinlerden daha uzun süre etki gösteriyor. Müdürünüz yarın sabah sunmak üzere sizden yeni bir proje bekliyor, fakat aklınıza bir türlü yaratıcı fikirler gelmiyor mu? Panik yapmayın! B1 ve B6 vitamini içeren besinlerle harikalar yaratabilirsniz pekala. Patates, tavuk kayısı, lahana veya ıspanak bu vitaminlerden bolca içeriyorlar

;ayrıca C vitamini içeren narenciye grubu da size enerji verecek.