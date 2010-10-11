Mutluluk profesörü intihar etti!

T24 - Mutluluk ve umut üzerine 20'den fazla kitabı bulunan "mutluluk profesörü", kocasıyla birlikte intihar etti.





Mutluluk ve umut üzerine 20'den fazla kitap yazmış olan 63 yaşındaki Choi Yoon-Hee'in Seul'ün kuzeyindeki bir motelde kendini asarak intihar etti. 72 yaşındaki kocasının Choi Yoon-Hee'nin intiharına yardım ettiği, sonra da kendi canına kıydığı sanılıyor.



'Mutluluk profesörünün' son yıllarda sağlık sorunları yaşadığı belirtiliyor. Choi, bıraktığı intihar notunda, "İki yıl önce vücudumda ters bir şeylerin olduğunu hissettim. Zor zamanlar geçirdi, akciğer ve kalp hastalıklarıyla uğraştım" diyor.





Bir sayfalık intihar notunda daha önce de intihara kalkıştığını, ama hep kocası tarafından kurtarıldığını söyleyen Choi, "Artık acıya katlanamayacağım ve kocam da yalnız ölmeme izin vermiyor...O yüzden bu dünyayı birlikte terk ediyoruz. Bana güvenen ve beni seven insanlardan özür diliyorum" diyor. İntihar, Choi'nin kitaplarının ve televizyon programlarının sıkı takipçisi olan hayranlarını şok etti.



İhtihar oranlarının çok yüksek olduğu Güney Kore'de 2008'de her 100 bin kadından 18.7'si intihar etti.