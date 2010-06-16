'Mutluluk' Pekin'de çok beğenildi

T24- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın da katıldığı, Pekin'deki 798 Sanat Merkezinde düzenlenen etkinlikte, Abdullah Oğuz'un yönettiği "Mutluluk" filmi Çince alt yazılı olarak gösterildi.



Zülfü Livaneli, Çin'in kitaplarının yayımlandığı 29'uncu ülke olduğunu, 30'uncunun ise Japonya olacağını belirtti. "Çin gibi büyük bir ülkede 'Mutluluk'a gösterilen ilgi çok memnuniyet verici. Bu kadar büyük bir ilgi beklemiyordum doğrusu" diyen Livaneli, bir turizm şirketinin "Mutluluk"un geçtiği yerlere gezi düzenleyeceğini ve Van Gölü'nden Ege Denizi'ne kadar Çinlileri götüreceğini anlattı.



"Çin'de Türk edebiyatı fazla yok. Buradaki gazetecilere bizim çok iyi yazarlarımız olduğunu söyledim" diye konuşan Livaneli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün dünya gidip ABD'den kitap alıyor. Yayınevleri New York'ta ünlü olmuş kitapları gidip alıyor. Bizim yayınevlerimiz de böyle yapıyor, doğrudan doğruya Pekin'den Çin edebiyatı alınmıyor. 'Mutluluk' kitabının ABD'de ilgi görmüş olması, ödül kazanması Çincede ve diğer dillerde yayınlanmasına yardımcı oldu."



"Mutluluk" kitabı Çinceye İngilizceden çevrildi. Livaneli, Türk gazetecilere, bütün dünyada olduğu gibi Çin'de de Türkiye'nin, özellikle de İstanbul'un çok merak edildiğini belirterek, bu nedenle Çince çevirisinde kitabın adının "İstanbul'un Mutluluğu" olarak koyulduğunu ifade etti.

Livaneli, film gösteriminden sonra kalabalık bir topluluğa kitabı hakkında açıklamalar yaptı. Kitaplarının yayınlandığı bütün ülkelere gittiğini ifade eden Livaneli, "Ama Çin hepimiz için bambaşka anlam ifade ediyor. Hem tarihindeki büyük kültürü, hem dünyayı etkileyen bir ülke olması, hem de bugün elde ettiği başarılar Çin'i hepimiz için heyecan verici bir destinasyon haline getiriyor" dedi.