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Kültür-Sanat

'Mutluluk' filmine Avustralya'dan ödül

Asya Pasifik Screen Awards'ta Abdullah Oğuz'un Mutluluk' filmi izleyicler arasında yapılan ankette en iyi film seçildi

16 Kasım 2008 02:00

Zülfü Livaneli'nin aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı 'Mutluluk' (Bliss) adlı film, 29 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Avustralya'da düzenlenen 12'nci Canberra Uluslararası Film Festivali'nde izleyiciler arasında yapılan ankette en iyi film seçildi.

Zülfü Livaneli, üçüncü romanı Mutluluk'tan sinemaya aktarılan ve başrollerini Özgü Namal, Murat Han ve Talat Bulut'un paylaştığı 'Mutluluk' filmi 12'nci Canberra Uluslararası Film Festivali'nde izleyiciler arasında düzenlenen ankette en iyi film olarak yeni başarı kazandı.

41 film gösterilen festival, 12 gün sürdü ve Avustralya federal hükümeti tarafından da desteklendi.

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