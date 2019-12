Mutluluk da acı da atla geldi

Antalya'da atları çok sevdiği için at üzerinde evlenen atlı polis memuru Zekiye Ararat atla gösteri sırasında yere düştü. Boynu kırılan Ararat'ın durumu ağır.



Antalya Bahtılı mahallesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'nde görevli 21 yaşındaki Zekiye Ararat, attan düşerek ağır yaralandı. Antalya'da oturan yabancılara yönelik yapılan gösteri sırasında ürken attan düşen ve boynu kırılan kadın polis memuru Ararat, ambulansla götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan kadın polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. İlk kez Antalya'da kurulan Atlı Polis Birliği'ne atanan polis memuru Zekiye Ararat, atları çok sevdiği için dört ay önce eşi Gültekin Ararat ile at üzerinde evlenmişti.



Özel tasarlanmış gelinliğiyle göz kamaştıran gelin Zekiye Ararat, Gültekin Ararat ile hayatını at üstünde birleştirirken nikâhı Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek de at üstünde kıymıştı. Çiftin nikâh şahitliğini Antalya Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Alaaddin Özcan, Atlı Birlik Grup Amiri Erol Darcan ve Türkiye Binicilik Federasyonu Antalya Temsilcisi Orhan Çelikkol yapmıştı. Eşi Zekiye Ararat'ın attan düşüp ağır yaralanmasıyla şok geçiren Gültekin Ararat, eşinin tedavi gördüğü hastane kapısında gözyaşı döktü.



Eşinin çok iyi ata bindiğini belirten Gültekin Ararat, "Gösteri anında at birden ürktü. Ne olduğunu anlayamadık. Eşim başının üzerine düştü. Hemen hastaneye kaldırdık. Eşim daha önce defalarca düştüğü atla gösteriler yaptı" diye konuştu. (Sabah)