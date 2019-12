'Mutluluk' 71. baskıyla raflarda

T24 Kitap Kulübü

Hüseyin Akkaş

hakkas@t24.com.tr





Zülfü Livaneli'nin beyazperdeye de uyarlanan, 2007'de yazara Barnes&Noble Büyük Yazar Ödülü'nü kazandıran "Mutluluk" romanı 71. baskısıyla Doğan Kitap'tan çıktı

"Meryem: Van Gölü kıyısındaki bir kasabada, Allah’ın kendisini sevmesinden başka bir şey beklemeyen 17 yaşında bir kız. Şeyh amcasının tecavüzüne uğramış. Bir töre cinayetine kurban gitmek üzere.



Prof. Dr. İrfan Kurudal: İstanbullu tanınmış bir aydın. Hayattan hiçbir beklentisi kalmamış. Sahip olduğu her şeyi geride bırakarak, teknesiyle amaçsız bir Ege yolculuğuna çıkıyor.



Cemal: Gabar Dağları’nda PKK peşinde koşmuş bir komando. Askerliğini bitirip eve döndüğünde ömrünün en zor göreviyle karşı karşıya kalıyor: Ailenin yüzkarası amca kızını töre gereği öldürmesi gerekiyor.



Her biri mutluluğu arayan Meryem, İrfan ve Cemal, kendilerinin, birbirlerinin ve ülkenin ruhunun derinlerine doğru çalkantılı bir yolculuğa çıkıyorlar. Peki, onları neler bekliyor?"



Mutluluk

Doğan Kitap

Sayfa Sayısı: 392

Fiyatı: 22.00 TL



'Engereğin Gözü' 27. kez basıldı



Livaneli'ye 2007'de "Balkan Edebiyat Ödülü"nü kazandıran Engereğin Gözü, 27. baskısıyla Doğan Kitap'tan çıktı.



"Yıllardır Topkapı Sarayı’ndaki hücresinde kapalı tutulan Şehzade, hiç beklemediği bir anda tahta çıkarılır, böylece iktidarın tek sahibi olur.



Haremağası Süleyman ise Habeşistan’dan koparılıp hadım edilerek saraya getirildiğinden beri onun en sadık kulu ve –iktidarsızlığına rağmen– Harem’in tek hâkimidir. Valide Sultan’ın iktidar hesaplarıyla oğlunu yeniden hapsettirmesi, ilişkileri iyice içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır.



Engereğin Gözü, Haremağası ile Padişah arasındaki köle-efendi ilişkisi aracılığıyla, “bakışıyla her canlıyı kımıltısız hale getiren bir engereğin bile gözünü kamaştıran” iktidarın büyüleyiciliği üzerine alegorik bir roman. Bir yanıyla da bir “dil şöleni”: Zülfü Livaneli, Evliya Çelebi’nin, Naimâ’nın ve Türkçe'nin büyük dil ustalarının izini sürüyor."



Engereğin Gözü

Doğan Kitap

Sayfa Sayısı: 168

Fiyatı: 11.00 TL