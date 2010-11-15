Mutluluğun sırrı: Bol seks yap ve hayal kurma

T24- Araştırmacılar mutluluğun sırrının anı yaşamaktan geçtiğini özellikle bol seks yapanların daha mutlu olduklarını söylüyor.



Ruh sağlığı üzerine yapılan bu kapsamlı araştırmaya göre insanlar, zamanların yaklaşık yarısını (yüzde 46,7) başka şeyler düşünerek ve hayal kurarak geçiriyor ve bu da devamlı mutsuz olmalarına sebep oluyor.



Ânı yaşamanın faydalarına ilişkin ifadelere, dini geleneklerden felsefi okullara bir çok alanda rastlamak mümkün.





Ancak bu görüş bugüne kadar ilk kez bilimsel bir araştırmayla da desteklenmiş oldu. Harvard Üniversitesinden psikologlar, 2250 gönüllü deneğin günlük faaliyetlerini, duygu ve düşüncelerini kaydetmelerini istedi. Denekler, herhangi bir işle uğraşırken aslında ne düşündüklerini ya da kendilerini en çok neyin mutlu ettiğini de kaydettiler. Araştırma için iPhone cep telefonlara yüklenen bir uygulama kullanıldı.





Sonuçlar şaşırtıcı





Katılımcılar, gün içinde bu uygulama üzerinden gelen soruları yanıtladı, yaptıkları işleri ne kadar mutlu ya da mutsuz olduklarını not etti.





Katılımcılar arasında anket sorularına sevişirken bile yanıt verenler oldu. Uzmanlar, anket sonucunda insanların en çok sevişirken, spor yaparken ya da bir sohbet içindeyken mutlu olduklarını, en az da işyerinde, dinlenirken ya da evde bilgisayar kullanırken mutsuz olduklarını belirledi.





Araştırma ekibi, hatıralarını anımsayan, geleceği fazla düşünen ya da gün içinde hayallere dalan kişilerin, keyif veren şeyleri düşünseler bile daha mutsuz oldukları sonucuna vardı. Araştırmaya göre insanlar dikkatlerinin yüzde 90'ını verdikleri seks faaliyeti dışında, en dikkat gerektiren işlerde dahi, zamanlarının yüzde 30'unda başka konulara odaklandıklarını itiraf etti.

iPhone uygulaması üzerinden mutluluk araştırmasına katılanların sayısının 5 bini geçtiğini söyleyen Harvard Üniversitesi uzmanları, internet üzerinden dünyanın farklı coğrafi yerlerinden de katılım sağlanmasını umduklarını söylüyor.







(BBC Türkçe'nin haberi)





