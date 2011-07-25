'Mutluluğun resmi' sanılan tabloyu kim yaptı?

T24- Dijital ansiklopedi haline gelen internet zaman zaman hatalı bir bilgi kaynağı da olabiliyor. Bunun son örneği Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinin ' Vural'ı Buğra Gülsoy ile dizi oyuncusu Burcu Kara’nın düğün davetiyeleri oldu. Pazar günü evlenen çift, mutlu günlerini sevenleri ile paylaşmak için hazırladıkları düğün davetiyesinde;yoksul ancak mutlu bir ailenin aynı yatakta huzur içinde uyumasının tasvir edildiği bir resme de yer verdi. Kara ve Gülsoy’un hatası, resmi Abidin Dino’nun yaptığını sanmaları, tablonun adını da davetlilere “mutluluğun resmi” olarak duyurmaları oldu. Kara ve Gülsoy'un düştüğü hata, Türkiye'de yaygın olarak tekrarlanan bir yanlıştan kaynaklanıyor.









300 davetlinin katıldığı İstinye’de bir kır düğünü ile dünya evine giren çift, yaptıkları hatayı bazı konuklarının uyarısıyla öğrendi. Çift düğün sonrasında Abidin Dino ve resmin gerçek sahibinden özür diledi.



Kara ve Gülsoy’un hatasına neden olan resim, Abidin Dino ve Nazım Hikmet arasında geçen “resim ve mutluluk” diyalogları için internette "yakıştırılan" bir görsel malzemeden kaynaklanıyor.

Nazım Hikmet’in unutulmaz şiiri



Nazim Hikmet'in, "mutluluğun resmi" arayışlarına ilham olan unutulmaz şiiri şöyle:



Mutluluğun resmini yapabilir misin abidin?



İşin kolayına kaçmadan ama

Gül yanaklı bebesini emziren

melek yüzlü anneciğin resmini değil



Ne mavi yosunlu akvaryumda yüzen kırmızı balığın

ne de al çeperli elmanın



1961 yaz ortasındaki Küba'nın resmini yapabilir misin?



Çok şükür, çok şükür

bugünleri de gördüm

ölsem gam yemem gayrinin

resmini yapabilir misin üstad?





Resmin gerçek sahibi Dianne Dengel





Nazım Hikmet Dino'yu hitaben bu dizeleri yazdı, ancak Abidin Dino internette kendisine yakıştırılan "mutluluğun resmi"ni yapmadı.



Söz konusu resim ise Dianne Dengel’in bir porta kartı çalışması. 1939 yılında New York Rochester'da doğan ressam Türkiye’de Abidin Dino'nun yaptığı sanılan "mutluluğun resmi" adlı eseriyle tanınıyor.

Dengel’in diannedengel.com adresli internet sitesinde de konuya yer verilmiş. Hem de sanatçıya İstanbul’dan gönderilen bir mektupla. Ceyda Göçhan Kantarcı adlı bir Türk hayranı, 20 Haziran’da sanatçıya gönderdiği mektupta, ‘Home sweet home’ (evim tatlı evim) adlı çalışmasının Abidin Dino’nun eseri olarak bilindiğini anlatmış. Kantarcı kısa mektubunu “Herkes bu resmin Abidin’e ait olduğunu düşünüyor ama ben bunun ve diğer şahane olanların sana ait olduğunu biliyorum. Dünyanın öbür ucundan sana iyi dileklerimi yolluyorum” sözleriyle noktalamış.



