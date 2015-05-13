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Yaşam

Mutluluğun matematiksel formülü açıklandı

İngiltere'den bilim insanları, mutluluğun matematiksel formülünü açıkladı

13 Mayıs 2015 23:34

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Max Planck University College London Bilişimsel Psikiyatri ve Yaşlanma Araştırma Merkezi’nden bilim insanları, mutluluğun matematiksel formülünü yayınladı. Bilim insanları, ‘anlık sübjektif mutluluğun’ formülünü bulduklarını duyurdu.

Metro’da yer alan habere göre, mutluluğun beklentilere dayalı olduğunu söyleyen uzmanlar, formülü şu şekilde açıkladı:

-Belirli olumlu sonuçlar garanti eden güvenli seçimler yapmak (CR)

-Daha riskli seçeneklerin sonuçları için beklentileriniz (EV)

-Ortaya çıkan sonuç ve beklenen sonuç arasındaki fark (RPE)

Bilim insanları, formülü daha anlaşılır kılmak için şu örneği verdi: Örneğin bir arkadaşınızla buluşma ayarlarsanız, mutluluğunuz o buluşmanın beklentisiyle artmalı. Eğer bir restoranda son dakikada bir rezervasyon ayarlarsanız mutluluğunuz daha da artabilir. Araştırmacılardan Robb Rutledge, “Eğer yemek iyiyse, ancak beklediğiniz kadar iyi değilse, mutluluğunuz düşmeli” dedi.

 

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