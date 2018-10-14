Mutluluğu ve her şeyiyle sağlıklı bir hayatı merkezine alan yepyeni bir dergi: SADE

Ruh-beden-zihin bütünlüğüne odaklanan ve günümüz insanının stresli hayatına el uzatan Yaşam Kültürü Dergisi SADE, ilk sayısıyla okurlarıyla buluştu.

Türkiye’nin en tecrübeli dergi kadrolarından biri tarafından kurulan Innomag grubu bünyesinde hazırlanan Yaşam Kültürü Dergisi SADE, günümüzün stresli hayatıyla baş etmek için çabalayan, her açıdan sağlıklı ve huzurlu bir hayata doğru adımlar atan ve kendisini geliştirmek isteyen okurlara hitap ediyor.

Derginin yayın yönetmenliğini Ayşegül Savur Özgen’in yaptığı SADE, konu seçimleri ve özgün tasarımı ile yayın dünyasına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Dergi mutluluğu, verimli ve her şeyiyle sağlıklı bir hayatı merkezine koyuyor. Düşünce dergileriyle aynı stantta okurlarını bekleyen SADE, konuların yanı sıra, mutlu bir hayata yönelik aforizmalar, testler, öneri listeleri, grafikler de keyifli bir okuma deneyimi sunmayı hedefliyor. Okurlar, iki ayda bir yayınlanacak olan dergiye bayilerden ulaşabilecek.

Derginin ilk sayısında yer alan bazı başlıklar şöyle: