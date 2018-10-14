Mutluluğu ve her şeyiyle sağlıklı bir hayatı merkezine alan yepyeni bir dergi: SADE

Ruh-beden-zihin bütünlüğüne odaklanan ve günümüz insanının stresli hayatına el uzatan Yaşam Kültürü Dergisi SADE, ilk sayısıyla okurlarıyla buluştu.
Türkiye’nin en tecrübeli dergi kadrolarından biri tarafından kurulan Innomag grubu bünyesinde hazırlanan Yaşam Kültürü Dergisi SADE, günümüzün stresli hayatıyla baş etmek için çabalayan, her açıdan sağlıklı ve huzurlu bir hayata doğru adımlar atan ve kendisini geliştirmek isteyen okurlara hitap ediyor.
Derginin yayın yönetmenliğini Ayşegül Savur Özgen’in yaptığı SADE, konu seçimleri ve özgün tasarımı ile yayın dünyasına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Dergi mutluluğu, verimli ve her şeyiyle sağlıklı bir hayatı merkezine koyuyor. Düşünce dergileriyle aynı stantta okurlarını bekleyen SADE, konuların yanı sıra, mutlu bir hayata yönelik aforizmalar, testler, öneri listeleri, grafikler de keyifli bir okuma deneyimi sunmayı hedefliyor. Okurlar, iki ayda bir yayınlanacak olan dergiye bayilerden ulaşabilecek.
Derginin ilk sayısında yer alan bazı başlıklar şöyle:
- Hayatınızdaki kilitleri açmanın yolları
- Aşama aşama bilinçli farkındalık
- Yeni başlayanlar için meditasyon
- Uzman diyetisyen Simge Çıtak soruyor: Ruhunuz mu aç, bedeniniz mi?
- Hayatınızdaki üçgeni bulmanın ve tamamlamanın yolları
- Yoga aslında nedir, neden yapıyoruz?
- Ebru Şinik’ten Ayurvedik öneriler: Hastalıkları nasıl önleriz?
- Psikiyatr Alper Hasanoğlu yazdı: Ben bu hayattan ne istiyorum?
- Masal anlatıcısı Judith Malika Liberman’dan robotlaşmaya karşı harika bir masal!
- ‘Beynine Format At’ kitabının yazarı Barış Muslu anlattı: Bağlanma fobisi
- New York’ta finans sektöründe çalışırken, Deepak Chopra ile tanışan Ezgi Sorman hayatının nasıl değiştiğini ve ses şifacısı olmasına giden yolu yazdı
- Danimarka’nın meşhur mutluluk kavramı ‘Hygge’ bize ne anlatıyor?
- Tanınmış 20 kişi cevapladı: 20’li yaşlarınıza dönseniz kendinize ne derdiniz?
- Seks terapisi nedir?
- Ay takvimi duygularımızla ilgili ne söylüyor?
- Bir yıl alışveriş yapmayan kadının öyküsü
- Buğday Derneği’nden Oya Ayman’dan çarpıcı alışveriş uyarıları: Etiketleri nasıl okumalıyız?
- Farkındalıklı bir hayat için popüler kültür bölümü: ‘Oku, izle, indir'