Mutluluğu ölçen uygulama geliştirildi

İngiltere'de yapılan çalışmalar sonucunda akıllı telefon verileri ile kullanıcının ruh halini ölçmeye ve mutluluk oranını belirlemeye çalışan bir uygulama geliştirildi. Cambridge üniversitesinde geliştirilen uygulama uzmanlar tarafından cep telefonlarının nasıl insan sağlığına katkıda bulunabileceğini gösteren projenin bir parçası olarak geliştirildi.

EmotionSense adlı uygulama kullanıcının nerde olduğu, bulunduğu ortamın ne kadar gürültülü olduğu ve kimlerle iletişim halinde olduğunun bilgisini topladı. Daha sonra bu bilgiler kullanıcının kendi ruh hali hakkında belirttikleri raporlarla birleştirildi.

Aslında kullanıcının ruh halini takip eden uygulama daha önce geliştirilmişti. Ama kullanıcının kendi giriş verilerinin ve telefondaki bilgi kaynaklarının birleştirilmesi ilk kez bu yeni uygulamada Cambridge Bilgisayar Laboratuvarı tarafından gerçekleştirildi. Dr. Jason Rentfrow “ Bundan önceki birçok uygulama sadece kullanıcının mutlu, üzgün ya da kızgın olduğu gibi ruh hali durumlarına baktı. Bu uygulamada ise amacımız daha esnek bir yaklaşım ile farklı ruh hallerinin insanlarda nasıl çeşitlilik gösterdiğini saptamak “ dedi.

Uygulama kullanıma ilk açıldığında üzerinde ki sensör kilidinin ne zaman açıldığını araştırmacılara bildiriyor. Daha sonrasında bu sensor sayesinde uygulama 1 haftalık veriyi toparlayıp kullanıcının ruhsal durumunu belirliyor. 1 haftalık ruh hali durumu saptamasından sonra uygulama kullanıcının kısa bir yasam memnuniyeti anketi tamamlamasını istiyor. Anketten sonra yeni bir sensorun kilidi otomatik olarak açılıyor. Tüm sensorlerin açılması toplamda 8 hafta sürüyor. Asamalar halinde kullanıcının kaç tane yazılı mesaj aldığı ve gönderdiği, kullanıcının hareketleri ve bulunduğu yerler ve gün içerisinde cep telefonlarını ne kadar kullandıkları gibi bilgiler toplanıyor.



Dr. Neal Lathia bunun bir “kesif yolculuğu” olduğunu belirtirken, kullanıcılarının adim adim ruh hallerinin nasıl değiştiğini görebileceğini soyluyor. Ayrıca Lathia “ Bu uygulama kişilerin çevresini nasıl algıladığını ve gün içerisinde nasıl davrandıklarını ortaya koyuyor” dedi.

Sözlerine bunun bir tedavi aracıda olduğunu belirterek devam eden Lathia “ Uygulamanın en önemli özelliği 2 farklı çeşit veri arasında köprü oluşturması. Mesela kullanıcı mutlu hissettiğini söylerken, arkadaşlarıyla iletişimini tamamen durduğu gözlemlenebiliyor” dedi.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, kullanıcının kendini nasıl hissettiği konusunda veri girişine bağlı bu sistem aslında psikologlar tarafından tasarlandı. Günün farklı zamanlarında uygulama kullanıcıdan nasıl hissettiğini belirtmesini istiyor. Olumsuzdan olumluya doğru farklı ruh hallerini gösteren grafikte kullanıcı nasıl hissettiğini belirtiyor. Lathian cep telefonu kullanıcılarının telefonlarını bir an olsun yanından ayırmazken, ortalama birçok kişinin sadece 2 haftada 1 tedavi uzmanı randevusu talep ettiğini belirtti.

Şuan için sadece Android telefonlarda kullanılabilen akıllı uygulamanın kısa sure içerisinde diğer akıllı telefonlarda da kullanılabilir hale getirileceği belirtildi. Kullanıcıların izin vermesi sonucu toplanan bilgiler ise diğer araştırmacıların kendi deneylerini yapabilmesi için kamuya açık tutuluyor.