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Kültür-Sanat

Mutluluğu ararken müziği bulanların grubu: Kupka

1998 yılında kurulan Kupka, 20 Mart Cuma gecesi, alternatif müziğin en önemli sahnelerinden biri olan Peyote’de sizleri bekliyor.

05 Mart 2009 02:00

Klasikleşmiş vokalli gruplarından sıkıldıysanız, her bir notayı daha güçlü, daha sade ve daha anlamlı hale getiren Kupka müziğinin kendine özgü melodilerine kulak verin.

Kupka dinleyicilere bu melodiler ile değişik açılardan temas ediyor. Ulaştıkları derinlik ile daha önce belki hiç düşünülmeyen noktaları fark ettiriyor.

1998 yılında İstanbul’da kurulan Kupka, aradan geçen 11 yıl içerisinde ürettikleri tüm sesleri paylaşmak üzere 20 Mart Cuma gecesi, alternatif müziğin en önemli sahnelerinden biri olan Peyote’de sizleri bekliyor.

Grup; gitarda Erkin Gören, bas gitarda Berkan Tunçludemir ve davulda Cenk Akkaya’dan oluşuyor.

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