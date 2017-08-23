Mutlu ve Çapkın ,hakim karşısında (2)

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA) FETÖ\'nün mülkiye yapılanmasına yönelik Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılamasında 5 eski kaymakam ve valinin savunması tamamlandı.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın da aralarında bulunduğu 14\'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakamın yargılaması başladı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu karşısında bulunan salonda başlayan duruşmada 13 sanık hazır bulundu. Duruşmada sanıklar iddianamedeki sıraya göre savunmalarını yaptı. İlk savunmayı Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal yaptı.





\"O DÖNEM SUÇ SAYILMAYAN DERNEĞE YAPILAN BAĞIŞ, BUGÜN SUÇ SAYILIYORSA, DEVLETİN VATANDAŞA TUZAK KURDUĞU ANLAMINA GELİR\"



Tutuklu sanık Kurubal, 25 yıllık görev hayatı boyunca herhangi bir ceza ve idari soruşturma geçirmediğini aksine takdir belgeleriyle ödüllendirildiğini söyleyerek Kadıköy Kaymakamlığı\'na atanmasının da kendisinin talebi doğrultusunda gerçekleşmediğini söyledi. FETÖ ile iltisaklı derneklere bağışta bulunduğu yönündeki suçlamaya yönelik şunları söyled; \"Eşim, Kimse Yokmu Derneği\'ne 2011 yılında 2 adet SMS atarak bağışta bulundu. Ancak o tarihte söz konusu dernek, Bakanlar Kurulu Kararıyla \'kamuya yararlı dernekler\' statüsünde bir dernekti ve resmi gazetede de yayınlanmıştı. Ayrıca, dönemin yöneticileri de bağışta bulunulması konusunda teşvik edici açıklamalar yapıyordu. O dönem terör örgütü ile bağlantısı ortaya konulmamış bir derneğin bugün terör örgütü olarak gösterilerek bizlerin suçlanması, devletin vatandaşına tuzak kurması anlamına gelir\" dedi. Kurubal, HTS kayıtlarında görüştüğü kişilerin ise tamamının meslektaşı olduğu çoğunun da şuan burada olduğunu söyledi.





\"PARLATILARAK GETİRİLMEDİM... BİLAKİS ÖNÜMÜN KESİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM\"



Tutuklu sanık Eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır da, Kimse Yokmu Derneği\'ne 2011 yılında SMS olarak bir kez bağış yaptığını belirterek, o da söz konudu derneğin o dönemde Bakanlar Kurulu Kararıyla \"kamuya yararlı dernekler\" statüsünde yer aldığını söyledi. İddianamede kendisinin parlatılarak Bağcılar Kaymakamlığı\'na getirildiğinin ifade edildiğini belirten Çakır, \"Bağcılar, 22 kilometre kare alan içinde 700 bin nüfusa sahip ve en çok Suriyeli\'nin yaşadığı bir ilçedir. Kaymakamlık makamı da, altı market üstü overlokçu olan bir binada yer almaktadır. Bu nedenle parlatılıp buraya getirildiği iddiasını kabul etmiyorum. Bilakis önümün kesildiğini düşünüyorum. 2 kez de tayin istemiştim\" diye konuştu. Çakır, Bank Asya\'daki hesabının ise bireysel emeklilik hesabı olduğu, bu hesabı17-25 Aralık sürecinden sonra başka bankaya aktarmak istediğini ancak birikimden yararlanamayacağı için 2 yıl bekletildiğini daha sonra ise hesabını başka bir bankaya aktardığını anlattı.





BYLOCK İDDİASINI KABUL ETMEDİ



Daha sonra Eski Muğla Valisi Fatih Şahin savunmasını yaptı. Okul ve meslek hayatı boyunca FETÖ ve herhangi bir yapılanmayla bir ilişkisinin olmadığını öne süren Şahin, çalışmalarının tamamımın anayasal çerçevede yürüttüğünü söyledi. Şahin, defalarca mülkiye müffetişlerince incelendiğini ancak kendisiyle ilglii FETÖ bağlantılı bir hususa rastlanmadığını iddia ederek, bu konuyla alakalı hakkında herhangi bir şikayetin olmadığını öne sürdü. Darbe girişimini desteklemesinin mümkün olmadığını savunanŞahin, “TBMM\'nin bombalanması, bütün Türk halkının bombalanması demektir. Bunu yapanların en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum\" ifadesinde bulundu. Meslek hayatı boyunca bir kişiyi bile kamu kurumlarına yerleştirmediğini iddia eden Şahin, Türkçe Olimpiyatları için para aktardığı suçlamasını kabul etmediğini söyledi.Şahin ByLock kullanmadığını öne sürerek tahliyesini talep eti.



Daha sonra Eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan ve Eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat savunmasını tamamladı. Özcan ve Polat da, parlatıldıkları ve örgütün amacı doğrultusunda hareket ettikleri yönündeki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi. Duruşma devam ediyor.





İDDİANAMEDEN...



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu savcısı Emine Koçak tarafından hazırlanan iddianamede 15 sanık hakkında, \"Anayasayı ihlal\", \"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Sanıklar hakkında ayrıca \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan ise 7,5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.