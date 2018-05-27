Mutlu Türkmen, Uluslararası Bocce Federasyonu başkanı oldu

Türkmen: \"Tarihi görev\"

İSTANBUL,(DHA)

Uluslararası Bocce Federasyonu\'nun (CBI) Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı\'nda 38 geçerli oyun tamamını alan Mutlu Türkmen başkanlığa seçildi.

Eski Başkan Romolo Rizzoli\'nin istifası üzerine İsviçre\'nin Mendrisio şehrinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda 2 adayın yarışması bekleniyordu. Kongre öncesinde yapılan görüşmeler neticesinde ikinci aday İtalyan Moreno Rosati başkan vekili olmayı kabul edince adayların listeleri birleştirildi. Yapılan seçimde 51 delegeden 38\'inin oyunu alan Mutlu Türkmen yeni dönem için CBI Başkanı oldu. Rosati\'inin yanı sıra Amerikan Konfederasyonu Başkanı Hector Limardo diğer asbaşkan oldu. Genel sekreterliğe Afrika Konfederasyon Başkanı Yacine Kafi seçilirken, sayman üye olarak da ABD\'li Danny Passaglia seçildi.

Yeni yönetimde yer alan diğer isimler ise şunlar oldu; Mohamed Maidi (Cezayir), Raymond Cher (Avustralya), Natalia Lele (Letonya), Claudio Kencht (İsviçre), Denis Persic (Hırvatistan), Philippe Coquet (Fransa), Jasem Manoucheri (Iran), Maurizio Mullaroni (San Marino).

Seçimde denetleme kurulu başkanlığına da Mehmet Demirdelen seçildi. Ayrıca kongrede Mutlu Türkmen ve 2 asbaşkandan oluşacak bir olimpik temsil komitesi seçildi.

MUTLU TÜRKMEN: \"TARİHİ GÖREV\"

Kongre bitiminde yaptığı açıklamada 3 ay süren yoğun kulisler ve toplantılar neticesinde ülkelerin çoğunu yanına almaya başardığını dile getiren Mutlu Türkmen, \"Seçimde açık ara destek sağlayınca İtalyan rakibimiz birleşmeyi tercih etti. Bu sporun ana vatanı olan İtalya\'nın yanımızda yer alması çok önemli. 2024 Olimpiyat Oyunlarına aday olan branşımızda Fransa ve İtalya gibi lider ülkelerin listemizde olması lazımdı. Ülkemi böyle bir tarihi görevde lider ülkeleri de arkama alarak temsil edeceğim için çok mutluyum\" dedi.

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