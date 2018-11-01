'Mutlu Şehir' Sinop, İstanbul'da tanıtılıyor

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL, Türkiye’nin en mutlu şehri Sinop\'u, 1- 4 Kasım tarihleri arasında \'Sinop Tanıtım Günleri’nde ağırlıyor.

Adını eski bir Yunan tanrıçasından alan Sinop, aynı zamanda Karadeniz’in tek doğal limanının bulunduğu şehir olma unvanını taşıyor. Dünyada güneşin denizden doğup denizden battığı 11 şehir arasında adı geçen Sinop, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2013 ve 2016 yıllarında iki kere Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nda elde edilen 77,7’lik \'mutluyum\' oyu ile \'En Mutlu Şehir\' unvanı da elinde bulunduruyor.

Birçok doğal güzellikleri de sınırlarında barındıran ve adeta bir açık hava müzesi sayılan Sinop, tarihi, doğası ve yöresel lezzetleriyle 1-4 Kasım\'da İstanbul\'da ağırlanıyor. Yenikapı Etkinlik Alanı\'nda gerçekleşecek \'5. Sinop Tanıtım Günleri\' Türkiye’nin en mutlu şehrini yakından görmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

Etkinlik kapsamında 1 milyon kişinin stantları ziyaret etmesini beklediklerini ifade eden Sinop Dernekleri Federasyonu (SİNDEF) Genel Başkanı Engin Kırmızıgül, \"Bu sene 5. Sinop Tanıtım Günleri\'ni düzenliyoruz. Cuma, cumartesi ve pazar günü 1 milyona yakın insanın ziyaret etmesini bekliyoruz. Tüm Sinop belediyeleri, valiliğimiz, spor kulübümüz, ticaret odamız ve oradaki kültürel anlamda faaliyet gösteren derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve SİNDEF\'imizle birlikte bu etkinlik düzenleniyor. Yöresel ürünler stantlarımız, bunun yanında Sinop\'un yöresel yemeklerinin ikram edildiği stantlarımızla tüm İstanbulluları bekliyoruz\" dedi.

SİNOP, KARADENİZ\'İN TURİZM ÜSSÜ YAPILMAK İSTENİYOR

\"İstanbul\'da 400 bin civarında Sinoplu yaşıyor. Ama 15-20 milyon nüfusu olan bir şehirdeyiz. Bizim asıl amacımız, Sinop\'u Sinopluya değil de İstanbul\'da yaşayan, Türkiye\'nin diğer illerinde burada yaşayanlara tanıtmak\" diyen Kırmızıgül, \"Sinop Türkiye\'nin kuzeyindeki cenneti. Sinop\'u bu anlamda Ege ve Akdeniz gibi yapmak istiyoruz. Yıllık 1 milyona yakın ziyaretçi çeken bir şehir. Karadeniz\'in, İç Anadolu\'nun, Doğu Karadeniz\'in turizm şehri olma anlamında hızla ilerliyor. Sinop sanayisi gelişmiş bir şehir değil. Ama biz bacasız sanayiyi orada çok daha canlandırmak, kış turizminde öne çıkarabilmek anlamında bu tanıtımları gerçekleştiriyoruz.

Kırmızıgül sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Türkiye\'nin en mutlu şehri unvanına sahip Sinop\'un bu mutluluğuna ortak olmak isteyen tüm Türkiye\'yi, Yenikapı\'daki Sinop Tanıtım Günleri etkinliğine davet ediyoruz.\"

KAYBOLMUŞ YA DA UNUTULMUŞ GELENEKLER YENİDEN HATIRLATILIYOR

Sinop Tanıtım günleri Medya Tanıtım Başkanı Adil Yıldız da amaçlarının Sinop\'a gidemeyenleri İstanbul\'a taşımak olduğunu belirterek, \"Bunun için Sinop bütün katmanlarıyla burada. İstanbul\'da yaşayan tüm Sinoplular bunun her yıl yapılması için heyecanla bekliyor. Bizim bu seneki sloganımız \'Mutluluğun Başkenti Sinop, Yüzen Şehir Sinop\' oldu. Bütün Sinopluların komşularını da alıp gelerek burada Sinop\'u yaşatarak göstermelerini istiyoruz. Sinop\'un gerçek anlamda mutlu olan insanlarını tüm Türkiye\'ye anlatmak istiyoruz. Çünkü burada kaybolmuş ya da unutulmuş birtakım kültürleri tekrar hayata geçirmek için burada oldukça fazla mizansenler yapılıyor. Sinop bütün kültürleri bir arada yaşayan deyim yerindeyse bir açık hava müzesi. Onu biz buraya taşıdık\" şeklinde açıklamada bulundu.