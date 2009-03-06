Mutlu olun kanseri yenin

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Ümran Çalışkan, moral ve motivasyonu iyi olan kanser hastasının bağışıklık sistemi güçlü olacağı için uygulanan tedaviyle iyileşmenin çabucak sağlanabileceğini söyledi.



Prof. Dr. Çalışkan, yaptığı açıklamada, kanserin bir hücrenin durmadan kontrolsüz çoğalması olduğunu, hücreye göre tedavisinin yapıldığını hatırlattı.



Çocukluk dönemindeki kanserde çeşitlemenin erişkinlere göre daha farklı olduğunu belirten Çalışkan, ''Bu hastaların tedavi süreci çok farklıdır. Bazen bu durum uzun zaman alabilir. Bu nedenle özellikle kanser hastası çocuklar rahatsızlıklarından çabucak etkilenebiliyorlar. Çocuklara teşhis konduğunda ailesine durum anlatılır. Ailesi de ona göre bir tutum içine girer'' dedi.



Tüm hastalıklarda olduğu gibi kanser hastalarında da moral ve motivasyonun oldukça önemli olduğunu ifade eden Çalışkan, şu bilgileri verdi:



''Bilimsel tedavi yapılmadan kimse iyileşemez. Ancak bu bilimsel tedavinin yanı sıra bazı etmenler vardır. Bunlardan birisi de moral ve motivasyondur. Moral kişinin kendisini sürekli pozitif hissetmesini sağlar. Bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalar da var. Kanser hastalarında bağışıklık sistemi çok önemli. Morali yüksek olan hastanın bağışıklık sistemi orkestrası gayet uyumlu çalışır.''



Bağışıklık sisteminin iyi çalışması sonucu vücutta hastalık yapmak isteyen mikropların önüne geçildiğini anlatan Çalışkan, şunları kaydetti:



''Moral ve motivasyonu iyi olan kanser hastasının bağışıklık sistemi güçlü olacağı için uygulanan tedaviyle iyileşme çabucak sağlanabilir. Vücutta tümör öldüren hücreler var. Bağışıklık sisteminin tedavi ve moral ile artırılmasıyla bu hücrelerde kuvvetleniyor. Ancak moralsizlik nedeniyle özellikle kanser hastası çocuklar çok büyük problemler yaşıyor. Çevreden uzaklaşmak, aileyle iletişimin zayıflaması ve insanlarla diyaloğun azalması kişiyi çok etkiliyor. Bu da moralsizliğe neden oluyor. Böyle olunca da bağışıklık sisteminin çökmesine neden olabiliyor.''



Çalışkan, bir şekilde hastaların moralinin yüksek tutulması gerektiğini, morali yüksek tutulan hastanın tedavilere de olumlu yanıt verdiğini sözlerine ekledi.



(AA)

