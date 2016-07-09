Mutlu olmak ve mutlu etmek için gönüllü çalışabileceğiniz 9 kuruluş

*Dilek Üğüden

Bazı meslekler cebinizi büyük paralarla doldurur ve kişiye verdiği tatmin bir başkadır. Ama bazı şeylerin insana hissettirdiklerini de, hiçbir para karşılayamaz.

İnsan ne ile yaşar sorusunun tek ve evrensel cevabı; bizce ‘sevgi’. Sadece sevginizi ve enerjinizi vererek, hem birilerini mutlu edebilir; hem de kendiniz mutlu olabilirsiniz. Biz de bu yüzden, belki bir parça vaktinizi ayırarak yapabileceğiniz gönüllü işleri bir araya getirdik. Kim bilir, belki böyle bir arayış içindesinizdir ve bu liste sizi harekete geçirerek birilerinin yüzünün gülmesine sebep olur.

1. Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı(TEGV)

Amacı ilköğretim çağındaki çocuklar için eğitim programları ve etkinlikler oluşturmak olan Eğitim Gönüllüleri Vakfı, dilerseniz sizin de, kendi bilgi ve beceriniz doğrultusunda ‘etkinlik gönüllüsü’ ya da ‘eğitmen gönüllüsü’ olarak çocuklara destek olmanızı sağlıyor. Yapmanız gereken tek şey ise önce gönüllülük koşullarını inceleyip bir form doldurmak. Sonra da 1 ile 5 gün arasında değişen eğitimlere katılmak.

Gönüllü olmak için sahip olmanız gereken özellikler ise şu şekilde



-18 yaşını bitirmiş olmak,

-En az lise mezunu olmak,

-Vakfın amaç, vizyon ve misyonunu benimsemek ve

-Vakfın belirlediği etkinlik ve faaliyetlere somut katkıda bulunabilecek eğitim, meslek ve kişilik özelliklerine sahip olmak.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

2. Hayvan Hakları Federasyonu(HAYTAP)

Hayvan Hakları Federasyonu, bu konuda çalışmak isteyen dernekleri ve gönüllüleri bir çatı altında birleştirmek isteyen bir yardım kuruluşu. Kuruluş bir hevesle onlara başvuran ama ihtiyaç durumunda yanlarında olmayan arkadaşlar sebebiyle, gönüllü olmak için başvuran kişilerin bazı basit çalışmalarla önce kendini ispat etmesini istiyor. Çünkü kuruluşun tamamı tek tek hayvan kurtarmak yerine binlercesine ulaşmak için elini taşın altına koyan insanlardan oluşuyor.

Gönüllü olmak için ilk aşamada, internet üzerinden HAYTAP üyeliğinizi gerçekleştirmeniz ve HAYTAP’ın yaptığı çalışmalarla ilgili gerekli bilgiyi edinmeniz yeterli. Sonrasıyla ilgili bilgi sahibi olmak içinse bu broşürü inceleyebilirsiniz.

3. Altı Nokta Körler Derneği

Bu köklü dernek uzun yıllardır, görme engelli insanların kendilerine yetebilmesi ve toplumla bütünleşebilmesi amacıyla, şehirlerdeki halk eğitim merkezleriyle işbirliği halinde yararlı faaliyetler düzenliyor. Ve eğer isterseniz siz de Altı Nokta Körler derneğinde gönüllü eğitmen, gönüllü asistan, ofis gönüllüsü, sesli kitap okuma, danışmanlık(hukuk, psikoloji v.b), etkinlik destekleme, etkinlik organizasyonu, sponsorluk, bağış hizmetleri gibi alanlarda gönüllü olabilirsiniz. Gönüllülük başvurusu için sizi şöyle alalım.

4. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Çocukların yanında gönüllü abla-abi olarak yer almak isteyen kişilerin, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükleri, İlçe Müdürlükleri ve bağlı kuruluş müdürlüklerine dilekçe ile başvurması gerekiyor. Gönüllü kişilerden:

– T.C. Kimlik Numarası

– Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan

– Sağlık Raporu

– Gönüllü başvuru formu doldurmaları isteniyor. Sonra da bu belgeler Müdürlük tarafından değerlendirilip buna göre kabulü yapılıyor.

5. Barınak Gönüllüsü Olmak

İstanbul’da bulunan tüm hayvan barınakları, gönüllü desteğe açık. Daha önce hazırlamış olduğumuz bu listeden, İstanbul’da bulunan barınakların iletişim bilgilerine ulaşabilir ve buralarda gönüllü olarak hayvan dostlarımıza destek olabilirsiniz. (İstanbul’daki ve Türkiye’deki Hayvan Barınakları) Ayrıca mamasepeti.com üzerinden de gönüllü olmak istediğiniz barınağı seçerek bu gönüllülük formunu doldurup bir an önce yola koyulabilirsiniz.

6. Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği

Ülkemizde bulunan tüm ortopedik engellilerin eğitim, sağlık ihtiyaçlarına katkıda bulunarak sosyal dayanışmalarını sağlamak amacıyla kurulan bu ailede gönüllü olarak:

-Engellilere düzenli eğitimler verebilir

-Sosyal faaliyetler düzenleyebilir

-Düzenlenen sosyal faaliyetlerde aktif rol alabilir

-Belirlenilen zamanlarda dernek üyesi engellilerle birebir vakit geçirebilir

-Engellilerin okuma-yazma öğrenmelerini ve meslek kazanmalarını destekleyebilir

-Tedavisi gereken engellilere meslekleri ile paralel sağlık hizmeti verebilir

-Dernek ile ortak projeler üretebilir, diğer gönüllülerle bu projelerin yürütülmesini sağlayabilir

-Tekerlekli Sandalye, Yardım Paketi dağıtımlarında görev alabilir

-Dernek standında durarak derneği tanıtabilirsiniz.

Gönüllülük formu için sizi böyle alalım.

7. Acil İhtiyaç Projesi Vakfı

Vakıf gönüllüleri, 1993’ten beri çevrelerinden giyecek, erzak, eşya ve kitap toplayarak Türkiye’nin ulaşılması güç bölgelerine yardım gönderiyorlar. Vakfın gönüllüsü olmak içinse, başkaları için yapılabilecek bir şeyler olduğuna inanmek ve sadece yardım amacıyla topluma hizmet etmeyi istemek yeterli. Acil İhtiyaç Vakfı’nda gönüllü olarak siz de ofis çalışmalarına yardım, stand Görevlisi, gönüllü abla-abi, sağlık yardımı gibi konularda ihtiyaç sahipleriyle buluşabilirsiniz. İletişim için sizi böyle alalım.

8. LÖSEV

Hepimizin bildiği gibi LÖSEV, 1998’den beri ülke genelinde bulunan lösemili çocuklar ve onların ailelerine maddi-manevi destek olmaya çalışan köklü bir vakıf. Ve bu vakfın lösemili çocuklara destek olmak isteyen herkese kapıları sonuna kadar açık. Üstelik küçük-büyük, kadın-erkek, çalışan-emekli demeden; herkesin bu çocukları yaşama bağlamak için yapabileceği bir şey var. Tek yapmanız gereken buradan gönüllülük formunu doldurmak.

9. Huzur Evleri Kurma ve Yaşatma Derneği

Henüz kayıtlı bir gönüllülük sistemine sahip olmayan dernekte, gönüllü olarak yer almak için yapmanız gereken şey dernekle direkt olarak iletişime geçmek. Gönüllü olmak isteyen kişilerden en fazla beklenen şey, huzur evlerinde ikamet eden yaşlıların düzenli olarak ziyaret edilmesi. Çünkü bu ziyaretlerin bir devamlılığı olması, oldukça önemli. Ziyaretlerin dışında ise gönüllüler, dernek için her türlü yardımı toplayarak ya da çeşitli etkinlikler düzenleyerek derneğe yardımcı olabilirler. İletişim için sizi böyle alalım.

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Bu yazı listelist.com'dan alınmıştır.