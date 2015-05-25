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Mutlu Kaya uyandırılamıyor

Mutlu Kaya'nın son durumu nasıl sorusunun cevabını doktoru verdi

25 Mayıs 2015 15:28

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralanan Mutlu Kaya’nın hâlâ uyanamadığı bildirildi.

Fox TV'de yayınlanan ‘Sesi Çok Güzel’ yarışması ile adını tüm Türkiye’ye duyuran Mutlu Kaya, iddialara göre, 18 Mayıs’ta erkek arkadaşının açtığı ateş sonucu başından ağır yaralanmıştı. 18 Mayıs’tan itibaren yaklaşık 4 gün uyutulan Mutlu Kaya’nın doktorları, genç kızı 21 Mayıs’tan itibaren uyandırma sürecine girdi.

Tedavisine devam edilen Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Genel durumunda değişiklik yok. Vital bulguları stabil. Solunum cihazına bağlı olarak takip ediliyor. 21 Mayıs 2015 tarihinde Sedatif ilaçları kesilmesine rağmen, hasta hâlâ şuuru kapalı halde takip ediliyor” denildi.

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