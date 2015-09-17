Mutlu Kaya, evine döndü

Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırı sonucu başından yaralanan 19 yaşındaki Mutlu Kaya, GATA'daki tedavisinin ardından evine döndü.

Özel bir televizyon kanalında ses yarışmasına katıldıktan sonra Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde 18 Mayıs günü uğradığı silahlı saldırıda başından ağır yaralanan Mutlu Kaya, önce Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde ardından da yaklaşık 2 aydır Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi gördü. Tedavisinin ardından Ergani'deki evine dönen Mutlu Kaya'yı Ergani Kaymakamı Eşref Yonsuz, evinde ziyaret etti.

Kaymakam Yonsuz, Mutlu'nun annesi Hanım Kaya ve kardeşlerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Mutlu, çok ağır bir olay yaşadı. Bu dönemde ailesi sürekli yanında oldu. Yüzlerce, binlerce insan da Mutlu'nun sağlığı için dua etti. Belki de bu dualar sayesinde Mutlu şuanda hayattadır. Mutlu'nun yaşadığı olaya karşın şuanda çok iyi durumda olduğunu gördüm. Tedavi sürecini tamamlayarak eski sağlığına kavuşup tekrar şarkılar söylemesini temenni ediyorum" dedi.

'Onlara teşekkür ediyorum'



GATA'dan taburcu edilen Mutlu Kaya'ın 3 yıllık zorlu bir tedavi süreci geçireceğini ifade eden anne Hanım Kaya, "Mutlu, orada tedavi sürecinde çok yıprandı. GATA'daki doktorlar, üç aylık dinlenme süreci verdiler. Bu sürecin ardından yeniden tedavi sürecine geçilecek. Şuanda çok mutluyum. Kızım ölümlerden döndü. Bir anne olarak dünyalar benim oldu. Ergani halkına, Kaymakamımıza, Diyarbakır Valimize, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve eşi Sare Hanım'a teşekkür ediyorum. Bizleri hiç yalnız bırakmadılar, yardımcı oldular" dedi.

'Doktorlar iyileşeceğimi söyledi'





Konuşmakta güçlük çeken Mutlu Kaya, "Halen şoktayım. Yaşadıklarım her şey sanki rüya gibi. Doktorlar iyileşeceğimi söyledi. Geleceğe dair umutluyum. Eskisinden daha iyi olmak için mücadele edeceğim" diye konuştu.