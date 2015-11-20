Mutlu Kaya 6 ay sonra ifade verdi: Beni mahvetti ve öldürdü

Televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, 6 ay önce Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki evinde silahla yaralanmasına ilişkin dava kapsamında tedavi gördüğü hastanede ifade verdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Veysi Ercan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 8 Ekim'deki ilk duruşmaya tedavisi sürdüğü için katılamayan Kaya'nın ifadesi, mahkemenin ara kararı doğrultusunda kadın hâkim tarafından tedavi gördüğü özel hastanede alındı.

Kaya'nın ifadesi alındığı sırada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay ve sanık avukatı Serdar Teke de hastanede hazır bulundu.

Kaya, ifadesinde tutuklu sanık Veysi Ercan'ı bir yıldır tanıdığını, Ercan'ın kendisini beğendiği için sürekli peşinden geldiğini iddia etti.

"Gelir, evinizi tarar, ağabeyini öldürürüm"

Sanığa ilişkin, "Beni rahatsız ediyor, sürekli anne ve babamla tehdit ediyordu. Onunla korktuğum için görüştüm" görüşünü paylaşan Kaya, ifadesinde şunları kaydetti:

"O gün kardeşim ve arkadaşıyla gece dışarı yemek almaya çıktık. Sanık Ercan beni aradı. Numaramı nereden bulduğunu bilmiyorum. Ondan korktuğum için cevap verdim çünkü cevap vermeseydim beni sürekli arayacaktı. Telefonu açtığım gibi 'Geliyorum' dedi. Görüşmek istemediğimi belirttiğimde, 'Gelir, evinizi tarar, ağabeyini öldürürüm' dedi. Kavurmacıdan yemek aldıktan sonra Ercan yanımıza geldi. Daha sonra arabayla bizi eve bıraktı. Evde otururken 03.00 gibi tekrar beni arayarak küfür edince, ağladım ve ona yalvardım."

"Dördüncü kurşun kapıyı kapatırken camından isabet etti"

Ercan'ın aynı gece son kez görüşmek için kendisinden kapıya çıkmasını istediğini, "Sana bir şey yapmayacağım, çıkmazsan Ergani'yi ayağa kaldıracağım" diye tehdit ettiğini savunan Kaya, "Bir şey yapmaz ve son gelişidir" düşüncesiyle kapıya çıktığını belirtti.

Kaya, ifadesine şöyle devam etti: "Veysi Ercan olay günü kapımıza gelerek, elimi sıkıca tutup, 'Gel, seninle kaçalım" dedi. Ben de 'Bırak beni, ben seni sevmiyorum, seninle kaçamam. Ben ağabeyime bunu nasıl yaparım? Benim şerefim ve namusum var' diyerek, kaçmayacağımı söylediğimde bir dakika düşünmeden silahı çıkararak kafama doğru sıktı. Karanlık değildi. Sokak lambasının ve evin ışığı vardı. Silah ateş almadı ancak ben bağırarak kaçtım. 'Yapma Ercan' diye bağırdım. Kaçarken arkamdan bir daha sıktı, değmedi. Bir daha sıktı. Dördüncü kurşun kapıyı kapatırken camından bana isabet etti. Her şeyi hatırlıyorum."

Ablasından yardım istediğini, yeğeninin kendisini kucağına alarak taksiyle hastaneye götürdüğünü, ambulans geldikten sonra hafızasını kaybettiğini aktaran Kaya, Ercan'ın daha önce de kendisini tehdit ettiğini, olaydan önce Ergani'de polisten yardım istediğini ancak herhangi bir işlem yapılmadığını ileri sürdü.

Kaya, ifadesinde "O, öyle bir sahtekar ki bana kendisini Ercan olarak tanıttığı için sürekli ona 'Ercan' diye hitap ediyordum. Gerçek ismini sonradan öğrendim. Sanıktan şikayetçiyim" değerlendirmesinde bulundu.

"Yarışmaya katılmamdan dolayı sorun çıkardı"

"Olay günü peşimi bıraksın' diye görüştüm. Daha önce ses yarışmasının Gaziantep elemelerine gitmedim. Benim yarışmaya katılmamdan dolayı sorun çıkardı. Bu yüzden beni mahvetti ve öldürdü. Ondan önce bu kadar rahatsız etmiyordu" ifadesini kullanan Kaya, Ercan'ın İstanbul'da yarışmadayken de kendisini bir kez aradığını ancak telefonu yüzüne kapattığını belirtti.

Mutlu Kaya, Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki evinde İstanbul'da katılacağı televizyon programı öncesi prova yaparken 18 Mayıs Pazartesi gecesi başından silahla vurularak ağır yaralanmış, olayla ilgili Kaya'nın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Veysi Ercan tutuklanmış, şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.