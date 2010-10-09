-MUTLU İLİŞKİNİN PÜF NOKTALARI İSTANBUL (A.A) - 09.10.2010 - ABD Gottman İlişki Enstitüsü uzmanı Dr. John Gottman, mutlu bir ilişkinin püf noktasının, evlilik dışı ilişkiden ve şiddetten uzak durmak olduğunu belirtirken, ''İlişkinizin sıradanlaştığını hissediyorsanız, eşinizle hayata dair paylaşımları artırın'' dedi. Dr. John Gottman, dünyadaki bütün evliliklerin A'dan, Z'ye benzer olduğunu, ilişkide mutluluğu yakalamak isteyen bireylerin, partnerine karşı sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Evliliklerin sona erme nedenini, çiftler arasındaki iletişim yoksunluğuna bağlayan Gottman, çiftlerin olumsuz sorunlar karşısında birbirinden uzaklaşmak yerine, sorunun nedenini konuşup konuya dair paylaşımı artırması gerektiğini bildirdi. Gottman, mutlu bir ilişkinin püf noktalarını şöyle anlattı: ''Dünya çapında, 35 yıldır 3 bin çift üzerinde inceleme yaptık. 'İlişkinizi yoluna koymak için neler yapabilirsiniz?' sorusunun cevabını 'partnerinizle aranızdaki dostluğu güçlendirin' olarak verebiliriz. Karınız ya da kocanızla evliliğiniz hakkında ilişki haritaları oluşturun. Partnerinizi daha iyi tanıyın. Şefkat, beğeni ve sevgiyi paylaşın, bunları birbirinize gösterin. Olumsuz durumlar karşısında birlik olun ve çözüm için fikirler üretin. Partnerinizle dostluğunuzu güçlendirmeniz, evliliğinizle ilgili olumlu bir bakış açısı geliştirmenize yardımcı olur. Ayrıca çiftler hayata dair birbirinin hayallerini gerçekleştirmek için yollar bulmalıdır. 'İlişkide misyonunuz ve mirasınız nedir?' sorusunun cevabını, paylaşılan anları özveriyle anlamlandırmak ve paylaşılan bir amaç oluşturarak verin. Zaman zaman ortaya çıkan çatışma durumlarında ise 'karşılıklı alttan alma' yöntemini uygulayın. Partnerinizden gelen etkiyi kabul edin. Devam eden sorunlar karşısında hiçbir zaman şiddet uygulamayın. Şiddet, sevgiyi ve aşkı bitirdiği gibi, evliliğin bitmesine, yuvanızın yıkılmasına neden olacaktır. Evlilik dışı ilişkiden ve şiddetten uzak durmak gerekir. İlişkinizin sıradanlaştığını hissediyorsanız, eşinizle hayata dair paylaşımları artırın.'' -EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ- Çiftlerin evlilik dışı ilişkiye yönelme nedenini, kadın ve erkeğin haftalık cinsel ilişki sayısını düzenleyememesine bağlayan ABD İlişki Enstitüsü uzmanı Dr. John Gottman, çiftler arasında fikirsel birlikteliğin yanında, fiziksel birlikteliğin de uyum göstermesi gerektiğini söyledi. Gottman, ''Erkeklerde cinsel ilişki isteği, kadınlara göre daha fazladır. Evlilikte, fiziksel olarak herhangi bir uyum problemi yaşanmaması için çiftler, cinsellik konusunda anlaşmalıdır. Eşinizle cinsel ilişki sayınızı belirleyin, evlilik dışı ilişkiye yönelmeyin'' dedi. İlişkide ihanet nedeninin, çiftler arasındaki iletişim yoksunluğu ve paylaşım azlığından kaynaklandığına dikkat çeken Gottman, şunları ifade etti: ''ABD'de aileler üzerinde yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki yüzde 60 oranında erkek, yüzde 40 oranında kadın aldatıyor. Erkeklerin aldatma sebepleri, cinsel ilişki tatminsizliği değildir. Erkeklerin ilişkide aldatma nedeni, partneriyle arkadaşlık kuramamasından, paylaşımda bulunamamasından kaynaklanmaktadır. Bundan da anlaşılacağı gibi cinsel ilişkiden daha önemli olan bir konu fikirsel uyumluluktur. Eşinizle fikirsel paylaşımda bulunduğunuz gibi cinsel ilişki konusunda da bencil olmayın, bu konu üzerinde de karşılıklı istekleri yerine getirin.'' İlişkide ihanetin her iki tarafı da psikolojik olarak sarsacağını söyleyen Gottman, tek eşliliğin ''mutluluk ve huzuru'' getireceğini sözlerine ekledi.