Mutlu evliliğin sırrı açıklandı!

Erkekler için mutlu bir evliliğin sırrının, kendilerinden en az beş yaş küçük ve akıllı bir kadınla evlenmek olduğu ortaya çıktı.

Bath Üniversitesinde görevli bilim adamlarının yaptığı ve sonuçları European Journal of Operational Research dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, evli olan ya da ciddi bir ilişki sürdüren bin 500'den fazla çiftle görüşüldü.

İlk görüşmeden beş yıl sonra bu çiftlerden biniyle tekrar görüşüldüğü, kadının yaşının erkekten en az beş yaş büyük olduğu çiftlerin boşanma olasılığının, aynı yaşta olanlara göre üç kattan fazla olduğu gözlendi.

Araştırmada, yaş farkı tam tersine döndüğünde, yani erkek kadından yaşlı olduğunda, mutlu evlilik şansının daha yüksek olduğu görüldü. Kadının iyi eğitim görmesi de, mutluluğu uzatan faktörler arasında yer aldı.

Yine araştırma, geçmişte her ikisi de boşanmamış olan çiftlerin daha uzun bir birliktelik yaşadıklarını, biri geçmişte boşanmış olan çiftlerin ilişkilerinin, her ikisi de boşanmış olan olan çiftlere oranla daha az istikrarlı olduğunu ortaya koydu.