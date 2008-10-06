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Yaşam

Mutlu evliliğin reçetesi

Onepoll adlı internet araştırma şirketi 4 bin 'mutlu çift' üstünde yaptığı araştırmada, evlilikte mutluğun formülünü 'keşfetti'

06 Ekim 2008 03:00

Onepoll adlı internet araştırma şirketi 4 bin 'mutlu çift' üstünde yaptığı araştırmada, evlilikte mutluğun formülünü 'keşfetti'. Onepoll'un reçetesi şöyle:

Ayda üç romantik jest, iki romantik yürüyüş, iki romantik hediye, evde yenen üç romantik akşam yemeği, bir kez yatakta kahvaltı, iki kez dışarıda akşam yemeği, yedi romantik gece, bir geceyi dışarda geçirme, bir kez bara gitme.

Araştırmada ev temizliğinin de ilişkilerde etkili olduğu görüldü. Karşı tarafa sormadan ayda üç kez ev temizlemenin evliliği olumlu yönde etkilediği ortaya çıktı. Günde üç kez sarılmanın çiftler arasındaki iletişimi güçlendirdiği söylenirken yılda iki kez tatile gitmek ve iki küçük kaçamak yapmak, evlilikte mutluluğun kapısını açan anahtarlardan birkaçı.

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