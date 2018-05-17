Mutlu Çelik Muğlaspor'a başkan adayı oldu

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor\'un 21 Mayıs tarihinde gerçekleşecek kongresinde FIFA kokartlı eski hakem Mutlu Çelik, başkanlığa adaylığını açıkladı. Muğlaspor Sıtkı Koçman Koçman Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenleyen Çelik, \"Bizim sınırımız yok. Herkes zor bir işe soyunduğumuzu söylüyor. Marmarisli birisi, Muğlaspor\'a nasıl başkan olur diye yargılama yapılıyor. Arkadan dedikodu yapacaklarına buyursun gelsin aday olsunlar. Ben başkanlığa adayım\" diye konuştu.

Her zaman kulübün yanından olduğunu belirten Mutlu Çelik, \"Dinle paranın kimde olduğu belli olmaz. Duvarlara gidip ağlamayacağız. Balıklama atlamıyoruz. Kulüp ne zaman sıkıştıysa hep yardımcı oldum. Futbol oynarken buradan kovuldum. Nereden geldiğimi iyi biliyorum. Muğlaspor para harcayan değil, futbolcu üreten kulüptü. 2 sezonda 79 futbolcu gelip gitti. Kulübün 2 ay önce suyu kesildi. Muğlaspor bir değerdir. Bundan haberi olan birisinin parayı cebinden ödeyip suyu kestirmemesi gerekiyordu. Alt yapı sorumluları maçlara gitmiyor. Şehrimizdeki kurumlar Muğlaspor\'a kontak kapatmışlar\" dedi.