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Mutki'de 'benekli Anadolu semenderi' görüntülendi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Mutki ilçesi Kavakbaşı beldesinde görev yapan Kıdemlı Başçavuş Hakan Ertürk, endemik tür olan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya bulunan 'benekli Anadolu semenderi'ni görüntüledi

14 Nisan 2018 18:00

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Mutki ilçesi Kavakbaşı beldesinde görev yapan Kıdemlı Başçavuş Hakan Ertürk, endemik tür olan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya bulunan \'benekli Anadolu semenderi\'ni görüntüledi.
Bitlis, Muş, Bingöl ve Malatya\'da yaşadığı belirtilen ve halk arasında \'yağmur gelini\' ya da \'yağmur gelinciği\' olarak adlandırılan \'benekli Anadolu semenderi\', Kıdemlı Başçavuş Ertürk tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ertürk, semenderi ilk gördüğünde önce bir kertenkele türü olarak algıladığını, araştırdığında ise endemik semender olduğunu fark ettiğini söyledi. Semenderin bir süre sonra taşların arasına girererek kaybolduğunu anlatan Ertürk, bölgede ciddi bir yabani hayvan varlığı bulunduğunu, kendisinin de bu tür hayvanlara karşı ilgisinin olduğunu belirtti.
ANADOLU SEMENDERİ
Boyu 14-19 cm olan Anadolu semenderinin kuyruğu özellikle son kısımlarda yanlardan basık ve yüzmeye elverişlidir. Sırta koyu kahverengiden siyaha doğru değişir, üzerinde sarı, bazen de kırmızı benekler bulunur. Karın taraf siyahımsı gri olup, orta kısımda kuyruk altına kadar uzanan kırmızı şerit bulunur. Malatya ve civarında halk arasında \'yağmur gelini\' veya \'yağmur gelinciği\' olarak bilinir.

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